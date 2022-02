Roma, 15 febbraio 2022- Gli ultimi mesi dello Special One sono tutt'altro che special. Jose Mourinho non sta attraversando un periodo facile con la sua Roma tra campionato e coppe e la luce alla fine del tunnel è ancora fioca e lontana. Nelle ultime partite il portoghese non è riuscito a trovare la ricetta giusta per consentire ai giallorossi di rialzare la testa e adesso, nel periodo più importante di tutta la stagione, dovrà restituire alla sua squadra serenità e voglia di lottare per i grandi obiettivi fissati fin dal suo arrivo.

La Roma non decolla

Il dato preoccupante di tutta la gestione Mourinho riguarda gli ultimi mesi: nelle ultime otto partite giocate in campionato la Roma ha raccolto appena otto punti, troppo poco per tenere il passo delle avversarie e puntare alla conquista di un posto nella prossima Champions League. La concorrenza è agguerrita e i giallorossi sono rimasti imbrigliati in alcune situazioni difficili da risolvere, come i KO nei big match contro Juventus e Milan e i deludenti pareggi contro Genoa e Sassuolo. Da questo filotto di partite l'allenatore si aspettava molto di più e anche i tifosi sono delusi dal settimo posto, due lunghezze dietro la Lazio e appena una al di sopra della Fiorentina. Nel mezzo è arrivata anche l'eliminazione in Coppa Italia contro l'Inter che ha portato definitivamente via l'occasione di vincere un trofeo importante.

Tanti gol subiti e l'attacco che non gira

Assieme ai risultati poco incoraggianti arrivati negli ultimi due mesi, c'è anche il bilancio dei gol fatti e di quelli subiti che preoccupa Mourinho. Sempre in questo lasso di tempo, la Roma è andata a segno per 14 volte ma ha subito altrettante reti, troppe per pensare di poter fare grandi passi avanti. Dal 4-1 di Bergamo contro l'Atalanta qualcosa si è spento e neanche l'innesto di Sergio Oliveria, che ha avuto fin da subito un ottimo impatto, è riuscito a cambiare questa tendenza. Servirà ritrovare l'equilibrio per poter continuare il cammino vero l'Europa, soprattutto perché nel mese di marzo i giallorossi dovranno vivere incroci pericolosi contro l'Atalanta e la Lazio.

