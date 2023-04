La Roma torna al lavoro a Trigoria, contro il Monza serve una vittoria

Roma 30 aprile 2023 - Una domenica agrodolce è quella che si sta vivendo in casa giallorossa. Il pareggio all'ultimo secondo subito contro il Milan ha lasciato l'amaro in bocca alla squadra e soprattutto rimescolato completamente le carte nella corsa alla prossima Champions League. Con il successo dell'Inter sulla Lazio, si è ora creato un blocco di tre squadre al quarto posto, con la Roma che si ritroverebbe sesta in virtù della classifica avulsa. Una posizione tutt'altro che soddisfacente, visto che varrebbe nuovamente la Conference League. Ma non solo questo, anche l'Atalanta ha vinto in questo turno e ora gravita ad un solo punto da questo gruppo compatto in corsa per la massima competizione europea.

Non c'è tempo però per disperarsi a Trigoria. Già oggi Mourinho è tornato in campo con i propri ragazzi, per preparare la trasferta all'U-Power Stadium di Monza, contro la formazione di Raffaele Palladino, match in programma per mercoledì 3 marzo alle ore 21. La squadra si è divisa in due gruppi: lavoro in palestra per chi ha giocato contro i rossoneri, lavoro in campo per tutti gli altri, con il tecnico lusitano della Roma a caccia di soluzioni per compensare i tanti infortuni che stanno falcidiando la propria rosa. Altri due forfait sono arrivati dal match contro i milanesi, con Kumbulla e Belotti ko, che verranno valutati nelle prossime ore, con la situazione dell'albanese a destare al momento la maggiore preoccupazione. Nella conferenza stampa postpartita di ieri sera, Mourinho ha fatto la conta dicendo che Kumbulla, Karsdorp e Llorente non riuscirà a vederli, mentre nutre speranze per Smalling, con Dybala e Wijnaldum vicini al recupero completo.

L'analisi di Roma-Milan 1-1

Non un punto guadagnato, ma bensì due persi. Così i due tecnici si sono espressi riguardo la partita dell'Olimpico della scosrsa serata. I tifosi che hanno assiepato le tribune, portando all'ennesimo tutto esaurito stagionale, sono prima esplosi di gioia al vantaggio di Abaham, per poi venire gelati dal pareggio lampo di Saelemaekers. La partita è stata tutt'altro che emozionante, anzi, i due gol nei minuti di recupero corrispondono anche agli unici tiri in porta del match. La paura di sbagliare è stata la vera protagonista del match, con la Roma che ha tranquillamente concesso il possesso in mano agli ospiti, che però raramente sono riusciti a rendersi pericolosi negli ultimi sedici metri di campo. Il dato sul possesso di palla dice infatti 36% per i giallorossi, contro il 64% degli ospiti, numeri che sono figli dei 246 passaggi riusciti (il 75% dei totali) della Roma e dei 504 riusciti (87% di precisione) da parte del Milan.

A parte il dato sul possesso però, dal punto di vista offensivo regna un equilibrio assoluto: 11 tiri totali a testa, di cui solo 1 in porta. Un dato che dimostra quanto il pareggio in fin dei conti sia il risultato più giusto visti i valori dimostrati in campo. Anche il dato degli expcted goals conferma il pareggio come risultato più giusto: 1,18 per la Roma e 1,37 per il Milan, con quest'ultimi che avrebbero vinto ai punti, fosse questo stato un incontro di boxe. Dal punto di vista disciplinare invece, la gara è stata molto corretta con Orsato che ha optato per un metro di giudizio molto tollerante nei confronti degli scontri fisici. Appena 15 i fischi totali del direttore di gara, con 9 falli commessi dai giallorossi, di cui tre cartellini gialli (Matic, Ibanez e Cristante), e 6 interventi irregolari da parte della squadra di Pioli, che sono costati due ammonizioni per i rossoneri (Tomori e Krunic).