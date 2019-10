Roma, 27 ottobre 2019 – Dopo quattro pareggi consecutivi tra campionato e coppa, la Roma ritrova la via del successo battendo il Milan 2-1. A griffare il successo giallorosso sono state le reti di Dzeko al 38° e di Zaniolo al 59°, abile a replicare al momentaneo pareggio siglato al 55° da Theo Hernandez. Arriva così la prima sconfitta sulla panchina rossonera per Stefano Pioli che neppure con i cambi oggi è riuscito ad invertire la rotta intrapresa da un Milan che, come accaduto contro il Lecce, non ha saputo approfittare delle occasioni create nella prima parte di gara e alla lunga ha subito l’iniziativa di una Roma sorniona e intraprendente, pagando a caro prezzo gli errori commessi in fase difensiva e di disimpegno

L’emergenza infortuni costringe Fonseca, che inizialmente lascia in panchina Florenzi, a schierare un 4-2-3-1 con Mancini al fianco di Veretout a centrocampo, mentre Pioli conferma il 4-3-3 e l’undici titolare che una settimana fa ha sfidato il Lecce, preferendo Leao a Piatek e Conti a Calabria. A partire con più intraprendenza sono i rossoneri che prendono in mano il pallino del gioco mettendo pressione alla Roma, guadagnando tre calci d’angolo in poco più di cinque minuti e provando la conclusione a rete con un tiro da fuori di Calhanoglu che però colpisce involontariamente Paquetà. Il Milan insiste e al 12° ci prova anche Leao con un insidioso tiro sul primo palo ben coperto da Pau Lopez. Tre minuti più tardi la sponda giallorossa dell’Olimpico resta nuovamente con il fiato sospeso quando Paquetà, su assist millimetrico di Kessié, insacca la palla in rete: a strozzare in gola l’urlo di gioia rossonero ci pensa però Orsato che annulla il vantaggio esterno dopo aver correttamente visto una partenza in fuorigioco del brasiliano. Un episodio che scuote la Roma che prende coraggio e pochi istanti più tardi si rende per la prima volta realmente pericolosa con un destro di controbalzo di Pastore che non trova la porta milanista per un soffio. L’argentino, non pago, nell’azione seguente porta via la palla a Kessié in area di rigore e ritenta la conclusione a rete con un diagonale che si spegne sul fondo. Il Milan incassa e, pur soffrendo un po’ in fase di non possesso, si riaffaccia con convinzione nella metacampo giallorossa cercando nuovamente la via del gol prima con un tiro da lontano di Calhanoglu e poi con Kessié e Suso che però non riescono a creare un reale pericolo per la difesa romanista. Il finale di tempo è però decisamente di marca giallorossa: la Roma infatti alza improvvisamente i giri del motore, riesce a sfruttare meglio le sue ripartenze e grazie ad una di esse, al 37°, si porta ad un passo dal vantaggio: il sinistro potentissimo di Zaniolo trova però la pronta opposizione di Donnarumma. L’appuntamento con il gol romanista è comunque rimandato soltanto di un minuto: sugli sviluppi di un corner, infatti, al 38°, Edin Dzeko colpisce pressoché indisturbato il pallone di testa e lo insacca sotto alla traversa della porta rossonera siglando l’1-0. Il gol infonde energia positiva nei giallorossi che prima di tornare negli spogliatoi sfiorano anche il raddoppio con Pastore che a tu per tu con Donnarumma non concretizza l’occasione.

Si riparte senza cambi su entrambi i fronti e con una Roma decisamente intraprendente: al 46° infatti i padroni di casa creano un nuovo importante grattacapo al Milan con Pastore che da posizione defilata non trova per un soffio la porta avversaria. Da una palla persa di Biglia al 47° nasce invece la punizione che Kolarov calcia trovando una deviazione di Romagnoli e guadagnando un corner. Sugli sviluppi dello stesso i padroni di casa si rendono per l’ennesima volta pericolosi con Smalling che svetta di testa mancando di pochissimo lo specchio della porta difesa da Donnarumma. Nel momento probabilmente più positivo per la Roma arriva però la doccia fredda che gela l’Olimpico: al 55° infatti Theo Hernandez da centro area calcia al volo il pallone su cross del neoentrato Calabria e, grazie ad una deviazione fortuita del già citato Smalling, pareggia i conti siglando l’1-1. Un pari che dura un battito di ciglia perché al 58° Calabria perde un pallone pesantissimo regalandolo a Dzeko che con prontezza serve (con la complicità involontaria di Musacchio) Zaniolo il quale dal limite trova il 2-1 con un sinistro dolcissimo che si insacca nell’angolino basso alla destra di Donnarumma. Al 63° Pioli decide allora di mischiare nuovamente le carte gettando nella mischia anche Piatek al posto di Paquetà. A rendersi pericolosa è però sempre la Roma che al 69° non trova per un’inezia il colpo del 3-1 con la zuccata da ottima posizione di Mancini che incredibilmente non centra lo specchio della porta. Al 72° anche arriva l’ultimo cambio rossonero: Bennacer rileva infatti un opaco Biglia, autore poco prima di un grossolano errore in fase di finalizzazione. Questa sostituzione non sortisce gli effetti sperati da Pioli perché la Roma continua a dettare i ritmi e al 78° sigla il 3-1 con Pastore. Orsato ferma però tutto e annulla, come già accaduto a Paquetà nel primo tempo, per offside. Tre minuti dopo Zaniolo cerca di mettersi in proprio e di chiudere i conti e, dopo aver sradicato la palla dai piedi di Hernandez, prova a sorprendere Donnarumma con una conclusione insidiosa che viene deviata con prontezza dal portiere rossonero. Per rivedere il Milan dalle parti di Lopez bisogna invece aspettare l’88°: a rendersi pericoloso questa volta è Calhanoglu che su imbeccata bassa di Piatek calcia sull’esterno della rete giallorossa. Il fantasista turco è l’uomo più insidioso del Milan e al 91° su calcio piazzato sfiora ancora la rete. E’ questa però l’ultima occasione del match che si chiude con il triplice fischio di Orsato al 95°.