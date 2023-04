Roma-Milan finisce 1-1: all'Olimpico succede tutto nel recupero

Roma 29 aprile 2023 - Tra Roma e Milan succede tutto nei minuti di recupero all'Olimpico con le due squadre, che si scambiano colpi all'ultimo secondo, per fissare il risultato sull'1-1. Il vantaggio romanista arriva al 93' grazie alla zampata di Abraham che trasforma in gol il guizzo di Çelik. La reazione rossonera è affidata a Saelemaekers, che sul cross di Leao, da pochi passi trafigge Rui Patricio, pareggiando le sorti dell'incontro. Il pareggio però non fa bene a nessuna delle due squadre. In classifica restano insieme al quarto posto Roma e Milan a quota 57, con l'Inter che nella giornata di domani potrà unirsi a queste due, dovesse superare la Lazio a San Siro.

Primo Tempo

In avvio di incontro Mourinho sorprende tutti. Modulo totalmente nuovo, con due punte di ruolo in Belotti e Abraham. Folta difesa a cinque davanti a Rui Patricio e centrocampo a tre composto da Matic, Pellegrini e Cristante. Al contrario Pioli rispetta le previsioni della vigilia, affidandosi al suo patentato 4-2-3-1, con Giroud unico riferimento offensivo, supportato da Leao, Brahim Diaz e Bennacer.

Nei primi minuti è il Milan a controllare il ritmo del gioco, mantenendo stabilmente il pallone al piede, senza però mai riuscire ad accelerare verso la porta romanista. I giallorossi da parte loro si chiudono molto bene e concedono pochi spazi agli ospiti. Al 9' però si manifesta nuovamente la sfortuna della Roma. Contrasto apparentemente innocuo tra Giroud e Kumbulla, che però resta a terra per diversi minuti toccandosi il ginocchio. L'albanese prova a restare in campo, ma al 14' è costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto entra Bove, con Cristante che viene adattato a centrale, mentre il neoentrato va a presidiare la zona mediana del campo.

La partita è noiosa, a farla da padrone è la paura, con le due squadre incapaci di creare azioni pericolose, mentre i due portieri sono spettatori non paganti del match. Da segnalare solo due cartellini gialli pesanti nella prima metà del primo tempo. Al 16' viene infatti ammonito Tomori, per intervento duro su Belotti, diffidato, l'inglese del Milan salterà la partita nel turno infrasettimanale contro la Cremonese. Anhce Matic sarà squalificato il prossimo turno, visto il cartellino giallo rimediato per fallo su Brahim Diaz.

Si conclude così senza particolari sussulti il primo tempo, complici anche le parecchie interruzioni a causa dei contatti molto duri che i giocatori hanno subito.

Secondo Tempo

Nella ripresa i due allenatori cambiano subito volto alla partita, con due sostituzioni operate all'intervallo. Il Milan manda Thiaw in campo al posto di Tomori, che preferisce no nrischiare dopo un duro colpo subito nel primo tempo. Lo stesso fa Belotti, che non rientra dopo una botta accusata al costato nell'ultima azione della prima metà di gara, al suo posto dentro El Shaarawy.

Proprio il Faraone è uno dei più attivi della seconda frazione di gioco. L'italo-egiziano ha sui piedi un paio di ottime occasioni, ma perde sempre il tempo finale prima di concludere a rete, finendo murato tutte le volte. Le azioni dell'azzurro provocano però la reazione milanista, che grazie alle scorribande di Leao riesce a mettere in subbuglio la retroguardia di Mourinho, ma proprio come ai rivali, i ragazzi di Pioli peccano di precisione negli ultimi sedici metri, calciando sempre fuori dallo specchio della porta difesa da Rui Patricio.

Tra i vari cambi e cartellini gialli, la partita sembra destinata a concludersi sullo 0-0, quando un fulmine a ciel sereno squarcia la notte di Roma. Al 93' Çelik anticipa Tonali e strappa sulla corsia di destra, mandando fuori giri la difesa milanista. Pallone servito morbido per Abraham, che si coordina: controllo e tiro di destro che diventa una rasoiata chirurgica, che termina la propria corsa alle spalle di Maignan. Esplode la bolgia romanista all'Olimpico.

A rovinare però la festa giallorossa ci pensa Saelemakers. Cross dalla destra di Leao, che viene bucato dall'intervento della difesa. Sul secondo palo sbuca l'esterno belga, che da due passi trafigge Rui Patricio, incolpevole, andando così a fissare il punteggio sull'1-1 finale. Una doccia gelata per la squadra di Mourinho, convinta di aver strappato un successo chiave nella corsa alla prossima Champions League