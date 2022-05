Roma-Leicester 1-0: Abraham porta i giallorossi in finale di Conference

Roma, 5 maggio 2022- La Roma è in finale di Conference League: basta il gol di Tammy Abraham nel primo tempo per eliminare il Leicester in semifinale e approdare all'ultimo stadio della competizione che potrebbe regalare a Jose Mourinho il primo trofeo di questa nuova gestione. Dopo il pari maturato in Inghilterra basta l'1-0 dell'Olimpico, frutto di un grandissimo primo tempo e di un avversario che non è mai rientrato davvero in partita.

Primo tempo

Partenza fulminante della Roma: nel giro di 8 minutini giallorossi trovano due grandissime occasioni con Pellegrini e Zaniolo, ma a sbloccare la partita all'11' è il solito Tammy Abraham che questa volta approfitta degli sviluppi di un corner per segnare una rete pesantissima. I ragazzi di Mourinho sono in grande forma e vengono trascinati soprattutto dal capitano Pellegrini, autore di un gol anche nella gara d'andata. Il primo tempo continua a viaggiare su ritmi altissimi, con il Leicester che non riesce mai a essere pericoloso e la Roma che si accende con grandi fiammate, avvicinandosi anche al raddoppio prima dell'intervallo con un altro tentativo di Zaniolo.

Secondo tempo

La tensione cala nella ripresa e il Leicester prova a uscire fuori dal suo guscio con il palleggio, senza però trovare i corridoi giusti per rientrare in partita. Il grande possesso palla degli inglesi non spaventa per niente la Roma che resta comunque compatta, anche se meno brillante rispetto al primo tempo. La fiammata giallorossa torna all'80' con Sergio Oliveira che prova a servire Zalewski, ma il tiro viene bloccato da una deviazione e finisce preda della difesa avversaria. Il grande brivido arriva al 90' con il tiro dalla distanza di Maddison, una bordata che spaventa l'Olimpico ma termina fuori dalla porta. Lo spavento però non cambia il risultato: la Roma vince e approda in finale di Conference League.

