Roma-Lazio, le probabili formazioni e dove vederla

Roma, 19 marzo 2022- Il grande giorno sta per arrivare: domani alle ore 18:00 lo stadio Olimpico si riempirà ancora una volta per il derby, crocevia essenziale per le due squadre in ottica Europa. La Roma è reduce dal passaggio ai quarti di finale della Conference League, mentre i biancocelesti hanno avuto tutta la settimana di tempo per preparare la partita e presentarsi carichi all'appuntamento, il più sentito per tutta la città.

Le probabili formazioni

A parte il lungodegente Spinazzola, Mourinho avrà tutti i suoi ragazzi completamente a disposizione. Anche se reduci dalle fatiche della coppa, lo Special One punterà come sempre sui soliti titolarissimi partendo da Rui Patricio in porta, aiutato dal trio difensivo composto da Mancini, Smalling e Ibanez. Sulle corsie esterne agiranno Karsdorp e il giovane Zalewski, mentre a centrocampo ci saranno Cristante e Mkhitaryan. Dietro le punte non ci sarà Pellegrini, reduce da una tonsillite, ma Sergio Oliveira a supporto di Zaniolo e Abraham.

La Lazio invece dovrà fare i conti con l'assenza dello squalificato Zaccagni. Sarri non snatura la sua formazione e continua a puntare sul 4-3-3 partendo da Strakosha, alle spalle di Luiz Felipe e Acerbi con Lazzari e Marusic sugli esterni. A centrocampo restano confermatissimi Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto, mentre in avanti nel tridente accanto a Felipe Anderson e Immobile ci sarà Pedro dal 1'.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Sergio Oliveira; Zaniolo, Abraham

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro

Dove vederla

Roma-Lazio si giocherà domani alle ore 18:00. Sarà possibile seguire la partita in esclusiva in streaming su DAZN.

Leggi anche - Juve, Allegri: "Nessuna lite con i ragazzi"