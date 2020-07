Roma, 18 luglio 2020 – Sfida spettacolare domani sera all’Olimpico tra la Roma, quinta in classifica e l’Inter, attualmente la principale contendente della Juventus. Gli uomini di Conte vanno a caccia del terzo successo consecutivo e sperano in un passo falso dei bianconeri, che lunedì ospitano la Lazio di Simone Inzaghi, per riaprire clamorosamente i giochi per lo Scudetto, ma la Roma, dopo un periodo difficile, si è risollevata grazie a tre vittorie in fila. Per Fonseca dubbio Smalling, forse in panchina, Conte invece dovrebbe ritrovare Lukaku.

Non ci sono squalificati nelle due formazioni ma qualche assenza ci sarà. Il tecnico giallorosso Fonseca valuta le condizioni di Smalling dopo il recente infortunio, decisivi gli ultimi allenamenti ma la sensazione è che al massimo potrà andare in panchina. Confermato dunque Ibanez al centro della difesa con Mancini e Kolarov a completare il reparto, a centrocampo Zappacosta e Spinazzola sulle fasce, Diawara e Veretout in mezzo, davanti Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Dzeko. Nell’Inter da valutare le condizioni di Barella che è in ballottaggio con Gagliardini, l’altro mediano centrale sarà Brozovic. In fascia Candreva e Young, in attacco Lukaku dovrebbe rientrare per fare coppia con Lautaro. Terzetto difensivo composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Formazioni

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Zappacosta, Diawara, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

ORARI TV – Calcio d’inizio domenica 19 luglio alle ore 21.45 allo stadio Olimpico di Roma con diretta esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 252. Live streaming disponibile su Sky Go.