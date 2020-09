Roma, 11 settembre 2020- Le strade di Alessandro Florenzi e della Roma si dividono ufficialmente: dopo aver trovato l'accordo nella giornata di ieri, il giocatore è stato presentato quest'oggi ufficialmente come nuovo giocatore del Paris Saint-Germain.

A confermare il trasferimento ci hanno pensato i giallorossi attraverso una nota diramata sui canali ufficiali: "L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo al Paris Saint-Germain i diritti alle prestazioni sportive di Alessandro Florenzi". Il terzino comincia così la sua seconda esperienza all'estero dopo i sei mesi trascorsi in Liga con i Valencia. I parigini alla fine hanno ottenuto un prestito oneroso per una stagione dal valore di 500 mila euro, più 9 milioni per l'eventuale riscatto da esercitare entro il 30 giugno 2021.

Dopo la firma del contratto Florenzi ha avuto modo di presentarsi anche ai suoi nuovi tifosi rilasciando qualche dichiarazione al canale ufficiale del club francese: "Sono davvero orgoglioso e felice di diventare un giocatore del Paris Saint-Germain. Oggi arrivo in uno dei club più importanti in Europa, confermato dalla corsa alla finale di Champions League il mese scorso. Non vedo l’ora di dare il massimo per il Paris Saint-Germain e per i tifosi. Abbiamo davanti a noi sfide straordinarie in questa stagione e sarà un piacere e un onore affrontarle insieme ai miei nuovi compagni di squadra, che sono tra i migliori giocatori del mondo".