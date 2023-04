Roma-Feyenoord: probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League

Roma 19 aprile 2023 – Dopo la vittoria spumeggiante in campionato sull’Udinese, la Roma torna a giocare anche in Europa League, match in programma alle 21 di giovedì 20 aprile, l’obiettivo è ribaltare il risultato di Rotterdam e approdare alle semifinali della competizione. All’Olimpico però il Feyenoord non vuole fare sconti ai giallorossi e punta a completare la vendetta sportiva ai danni dei capitolini, dopo la sconfitta subita dagli olandesi a Tirana nella finale della prima edizione di Conference League. Lo stadio Olimpico per l’occasione è tutto esaurito e, proprio come successo in Olanda, non ospiterà tifosi ospiti al proprio interno, per via delle disposizioni di sicurezza adottate dalle autorità.

Nel match di andata al cosiddetto de Kuip si imposero i biancorossi di Rotterdam per 1-0 grazie al gol da fuori area di Wieffer. Una partita in cui i romanisti hanno fallito un calcio di rigore con Pellegrini, respinto dal palo, colpito una traversa con Ibanez e perso per infortunio il proprio tandem offensivo Dybala-Abraham.

Nei momenti più complicati in questa campagna europea la squadra di Mourinho è sempre riuscita a mantenere i nervi saldi e centrare il risultato necessario per passare il turno. I match contro Ludogorets e Red Bull Salisburgo (ritorno) ne sono un esempio. Domani ai giallorossi servirà lo stesso approccio e la stessa volontà per superare la formazione di Slot. La Roma per passare il turno può solo vincere: con due o più gol di scarto per evitare i supplementari, mentre con uno solo sarebbe necessario ricorrere all’extratime ed eventualmente ai calci di rigore, per decidere chi supererà questi quarti di finale.

A dirigere il match dell’Olimpico sarà l’inglese Anthony Taylor, assistito dai connazionali Beswick e Nunn, Quarto Uomo Jones. Duo britannico anche in sala VAR composto da Stuart Attwell e Chris Kavanagh. I precedenti tra il direttore di gara britannico e il club capitolino non sono i migliori: con lui in campo la Roma non ha mai vinto, due sconfitte e un pareggio il bilancio complessivo in due incontri di Europa League e uno di Champions. L’ultimo incontro dei romanisti diretto dal fischietto britannico è il pareggio per 1-1 contro l’Ajax nel ritorno dei quarti di finale di Europa League del 2020-21, risultato neutrale che permise alla squadra giallorossa di approdare in semifinale. Uno solo invece il precedente tra il britannico e gli olandesi, risalente allo scorso anno, quando al de Kuip il Feyenoord superò il Partizan di Belgrado per 3-1, negli ottavi di ritorno di Conference League.

Probabili formazioni

Dopo aver recuperato Abraham già nel match di campionato contro l’Udinese e averlo visto tornare al gol dopo un digiuno durato per ben 71 giorni, Mourinho ritrova anche Dybala e si affiderà proprio a loro, insieme a Pellegrini, per completare il reparto avanzato. Davanti a Rui Patricio confermata invece la difesa a tre con Smalling al centro nel ruolo di leader, affiancato da Mancini e Ibanez. A centrocampo invece vantaggio di Matic su WIjnaldum per affiancare Cristante, mentre sugli esterni agiranno Zalewski e Spinazzola.

Con i capitolini costretti a fare la partita per recuperare il risultato, Arne Slot punterà sul talento e la rapidità dei suoi giocatori per punire la Roma in ripartenza. Rientrato dopo l’infortunio nel match di andata, la porta olandese sarà difesa da Bijlow, schermato da Geertruida, Trauner, Hancko e Hartman. A centrocampo invece ci sarà capitan Kökçü, affiancato dal match winner del de Kuip, Wieffer e dal talento di Szymanski. In avanti dovrebbe venire confermato in toto il tridente del match d’andata con Jahanbakhsh, Gimenez e Idrissi.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Spinazzola, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. José Mourinho.

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kökçü, Wieffer, Szymansi; Jahanbakshs, Gimenez, Idrissi. All. Arne Slot.

Dove vedere la partita

La partita dello Stadio Olimpico tra Roma e Feyenoord inizierà alle ore 21. Il match, valevole per i quarti di finale di ritorno di Europa League, sarà visibile in chiaro su TV8. Il match sarà disponibile anche sulla piattaforma di Sky ai canali Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport canale 253. Il match sarà disponibile anche su Dazn e si potrà seguire scaricando l'applicazione sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, Serie S e Serie X). Il match si può vedere sempre sull'app di Dazn tramite TIMVISION BOX, o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast collegato alla propria TV. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. Il match è disponibile in streaming anche su Sky Go e NOW.

Precedenti e statistiche

La sconfitta nel match d’andata è stata la prima sconfitta della Roma contro il Feyenoord. I capitolini invece hanno pareggiato tutte le ultime quattro partite giocate all’Olimpico contro una formazione dei Paesi Bassi, tutte con il risultato di 1-1.

Le ultime tre occasioni in cui giallorossi hanno disputato i quarti di finale di una competizione europea sono sempre riusciti ad approdare in semifinale. Nel 2017-18 in Champions League contro il Barcellona, nel 2020-21 in Europa League contro l’Ajax e lo scorso anno contro il Bodø/Glimt in Conference League. In precedenza era stata eliminata in questa fase delle competizioni UEFA per sei volte consecutive. Se la Roma dovesse passare il turno sarebbe la settima semifinale in competizioni UEFA, la terza in tre stagioni, dopo quella contro il Manchester United in Europa League e quella contro il Leicester dell’annata scorsa in Conference League.

La Roma ha inoltre superato il turno in ciascuna delle ultime tre sfide a eliminazione diretta nelle grandi competizioni europee quando ha perso la gara d’andata con il margine di un solo gol, compresi i play-off di Europa League di questa stagione contro il Salisburgo.

In caso di passaggio del turno, il Feyenoord raggiungerebbe la seconda semifinale in due stagioni in competizioni europee per la prima volta nella sua storia. Lo scorso anno superò il Marsiglia in semifinale di Conference League prima di perdere la finale proprio contro la Roma a Tirana.

Il Feyenoord in Italia non vince da quattro partite, da allora lo score è di un pareggio e tre sconfitte. L’ultimo successo fu in Coppa UEFA contro l’Inter nell’aprile 2002, grazie a un’autorete di Ivan Cordoba. Sono cinque invece le trasferte europee senza successi consecutive da parte degli olandesi. Ovvero dalle semifinali di Conference League dello scorso anno contro i francesi del Marsiglia.