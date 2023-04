Roma-Fayenoord, scatta la caccia ai tifosi olandesi nella capitale. Schierati 1.500 agenti

Roma, 20 aprile 2023 - Cresce la tensione in vista della sfida di stasera tra Roma e Feyenoord e purtroppo, come era prevedibile, non solo per ciò che riguarda il campo. Dati i precedenti lo stato d’allerta nella capitale è al massimo e nella serata di ieri si sono verificate le prime avvisaglie di scontri. Una trentina di ultras del Feyenoord si è riunita in un noto pub irlandese in zona Colosseo, il fatto non è passato inosservato agli ultras della Roma. In 200 si sono presentati incappucciati e armati per dar la caccia agli olandesi, ma sono stati respinti dalle forze dell’ordine. Oggi altri olandesi sono in arrivo e le forze dell’ordine, con 1.500 agenti schierati, presidiano i punti strategici come aeroporti, caselli autostradali e stazioni, oltre ovviamente a essere presenti in tutto il centro di Roma.

Gli scontri sono invece già avvenuti ieri sera a Firenze all’esterno di una discoteca nel centro città. Degli oltre 2.000 tifosi polacchi arrivati nel capoluogo toscano una parte avrebbe cercato di violare le transenne della discoteca arrivando alla colluttazione con i buttafuori.