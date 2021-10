Roma, 2 ottobre 2021- Dopo la vittoria in Europa, la seconda consecutiva, la Roma torna con la testa al campionato. Ad attendere i giallorossi ci sarà l'Empoli, una delle sorprese di questo campionato che ha già fatto vittime eccellenti, come la Juventus alla seconda giornata. Mourinho cerca il riscatto dopo il KO nel derby, Andreazzoli invece punta alla terza vittoria consecutiva in Serie A per puntare alla grande scalata della classifica.

Le probabili formazioni

Non dovrebbero esserci troppi cambiamenti per la Roma rispetto all'uscita della scorsa settimana contro la Lazio. L'unica variazione sarà il ritorno di Pellegrini, squalificato per un turno. Per il resto saranno i soliti giallorossi con Rui Patricio tra i pali, la difesa a quattro composta da Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina, aiutati da Cristante e Veretout. Accanto al capitano sulla trequarti ci saranno Mkhitaryan e Zaniolo, mentre l'unica punta sarà Tammy Abraham.

Qualche cambio in più invece per l'Empoli, con Andreazzoli che punterà molto sui suoi giovani. In porta giocherà Vicario, alle spalle di Romagnoli e Viti supportati dagli esterni Stojanovic e Marchizza. Il centrocampo a tre sarà formato da Haas, Ricci e Bandinelli, mentre Bajrami agirà alle spalle del tandem offensivo Pinamonti-Di Francesco.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas, S. Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, F. Di Francesco

Dove vederla

La partita si giocherà allo Stadio Olimpico domani alle ore 18:00. Sarà possibile seguire Roma-Empoli in esclusiva su Dazn, accedendo allo streaming tramite smart tv, tablet, pc, smartphone, smart tv e tutti i dispositivi supportati.

