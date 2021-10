Roma, 3 ottobre 2021- Dopo il trionfo in Conference League, la Roma torna alla vittoria anche in campionato. Contro l'Empoli a decidere la partita è stato un super Mkhitaryan, assistman nell'azione che ha aperto la partita e marcatore nel definitivo 2-0. Grande apporto anche di capitan Pellegrini e di uno Zaniolo in forma straripante. Mourinho può finalmente contare sulle sue tre certezze per recuperare punti in campionato e puntare alla grande scalata.

Primo tempo

La Roma approccia alla partita con coraggio e prova ad affacciarsi subito dalle parti di Vicario con il destro di Mkhitaryan, rispedito dal portiere in calcio d'angolo. Grande protagonista della prima mezz'ora è Zaniolo che in velocità prova a ferire i toscani, aiutato anche da Darboe che al 20' sfiora di petto la palla e il gol del vantaggio. L'Empoli si sveglia attorno alla mezz'ora di gioco con il colpo di testa di Bandinelli, ma prima dell'intervallo sono i giallorossi ad andare in vantaggio con il suggerimento di Mkhitaryan per Pellegrini che non sbaglia l'occasione per sbloccare una partita che sarebbe potuta diventare molto complicata.

Secondo tempo

Anche nella ripresa è sempre la Roma a cominciare meglio e al 48' trova anche il raddoppio con il solito Mkhitaryan, questa volta bravo a spedire in porta un rimpallo sul tiro precedente di Tammy Abraham che aveva trovato la traversa. L'Empoli scompare dal campo lasciando liberi i giallorossi di agire e gestire la manovra offensiva grazie anche alle grandi folate di Zaniolo che guida le ripartenze in velocità con molta sicurezza. A pochi minuti dalla fine ci pensa anche Abraham a lasciare il segno con il suo tentativo, ma la difesa di Andreazzoli fa buona guardia. Due gol bastano alla Roma per tornare a sorridere in campionato e riprendere la marcia interrotta contro la Lazio.

Leggi anche - Inter, Dzeko sprint: suo il gol più veloce di un subentrato