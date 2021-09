Roma, 16 settembre 2021 - La Roma parte bene nel girone C di Conference League. All'Olimpico la squadra di Mourinho ha battuto 5-1 il Cska Sofia: bulgari in vantaggio al 10' con Carey, ma poi la doppietta di Pellegrini (25' e 62'), il gol di El Shaarawy (38') e le reti nel finale di Mancini (82') e Abraham (84') hanno regalato i tre punti ai giallorossi.

Europa League: Lazio e Napoli

Roma-Cska Sofia: formazioni e tv

Mourinho fa turnover in tutti i reparti. Pronti Smalling, Calafiori, Diawara, Carles Perez, El Shaarawy e Shomurodov. L'obiettivo è quello di vincere, ma anche di risparmiare energie preziose in vista della trasferta di Verona. Roma-Cska Sofia sarà in diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport canale 253. In streaming invece il match sarà visibile attraverso le app di Sky Go, Now e Dazn.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Mancini, Calafiori; Diawara, Villar; Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov. Allenatore: Mourinho.



Cska Sofia (4-4-2): Busatto; Mattheij, Galabov, Turitsov, Mazikou; Lam, Carey, Muhar; Yomov; Wildschut, Krastev. Allenatore: Mladenov.

Arbitro: Nyberg (Svezia).