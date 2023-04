Risultati e classifica Premier League, City momentaneamente in testa. Liverpool ok con gli Spurs

Bologna, 30 aprile 2023 - Il Manchester City è riuscito a compiere, seppur solo temporaneamente, il tanto agognato sorpasso all'Arsenal, in vetta alla classifica di Premier League. I Citizens non hanno interrotto la loro fantastica striscia di vittorie neanche in questa 34^ giornata del campionato inglese, che li ha visti uscire vittoriosi dal campo del Fulham. I Gunners di Mikel Arteta devono ancora disputare questo turno e lo faranno solamente martedì 2 maggio, quando sfideranno il Chelsea: al momento hanno un punto di svantaggio ma, in ogni caso, i ragazzi di Pep Guardiola avranno comunque altre due partite da recuperare, prima di essere in pari con i londinesi.

L'esito delle partite del fine settimana

Il Manchester City non si ferma più. Gli uomini di Pep Guardiola, scattati da diverse settimane all'inseguimento concreto dell'Arsenal, ora non vogliono smettere di sognare. Il sorpasso in vetta è avvenuto grazie alla vittoria, in questo 34^ turno, in casa del Fulham. I Citizens si sono imposti per 2-1, con il gol su rigore di Erling Haaland e quello di Julian Alvarez, il quale in particolare è risultato determinante, dopo che i Cottagers erano riusciti a riequilibrare il match con la firma di Vinicius. Il City si trova ora a +1 dai Gunners, che giocheranno martedì contro il Chelsea, tra le mura amiche dell'Emirates Stadium, ma hanno sempre due partite in più rispetto ai rivali, che hanno il destino del titolo di Premier League tra le loro mani. Alle loro spalle sono arrivati i tre punti sia per il Newcastle, che per il Manchester United. I Magpies hanno prevalso per 3-1 sul Southampton, in una partita determinata dalle marcature di Stuart Armstrong, dalla doppietta di Callum Wilson e all'autorete di Theo Walcott. Il margine sui Red Devils, che occupano il quarto posto, è di due sole lunghezze. Questi ultimi hanno giocato ad Old Trafford e hanno sconfitto di misura l'Aston Villa, steso con il risultato di 1-0 grazie al gol di Bruno Fernandes. Il club di Manchester continua a inseguire la terza piazza, ma deve anche mantenere il gap sul Liverpool che insegue, dopo aver scavalcato il Tottenham. I Reds di Jurgen Klopp hanno scavalcato proprio gli Spurs per via della vittoria maturata nello scontro diretto. Le due squadre hanno dato assoluto spettacolo, in un pirotecnico 4-3: in gol sono andati Curtis Jones, Luis Diaz, Mohamed Salah su rigore, Harry Kane, Son, Richarlison e Diogo Jota, con quest'ultimo che ha regalato la gioia della vittoria ai suoi al 94'. Gli Spurs proseguono il loro periodo da incubo, che li ha allontati tantissimo dalla zona Uefa Champions League: nelle ultime quattro di campionato, sono arrivate ben tre sconfitte e un pareggio. Un bottino davvero magro, dettato anche dagli scossoni che ha accusato il club in panchina. L'addio di Antonio Conte e il successivo esonero di Stellini hanno portato Mason alla guida della squadra, che sembra però patire parecchio un finale di stagione molto travagliato. In fondo alla classifica il Southampton, come detto, ha perso e resta fanalino di coda, mentre il Leicester City deve ancora scendere in campo contro l'Everton, in uno scontro diretto che potrebbe rivelarsi fondamentale per il loro destino. Il Nottingham Forest, che si trova quartultimo, è crollato in trasferta contro il Brentford, che ha avuto la meglio per 2-1 (in gol sono andati Danilo, Ivan Toney e Josh Dasilva). Molto male anche il Leeds, che ha incassato un brutto k.o per 4-1 in casa del Bournemouth, che ha spazzato via gli Whites, i quali restano fortemente a rischio retrocessione. Non sorride neppure il West Ham, che è capitolato sul campo del Crystal Palace, che ha vinto con il risultato finale di 4-3.

Il prossimo turno di Premier League

Alcune squadre del campionato inglese torneranno in campo nell'infrasettimanale, quando dovranno recuperare la 28^ giornata di campionato. Tra queste c'è Manchester City, che potrà scavalcare definitivamente l'Arsenal se vincerà contro il West Ham, e anche lo United, che giocherà contro il Brighton di Roberto De Zerbi. Il terzo e ultimo recupero sarà quello tra Liverpool e Fulham. Il turno della 35^ giornata, invece, partirà nel prossimo fine settimana. Si comincia con il Chelsea che se la vedrà in casa del Bournemouth, per poi proseguire con il City di Pep Guardiola in casa contro il Leeds. Sempre sabato giocheranno Wolverhampton e Tottenham, in casa rispettivamente contro Aston Villa e Crystal Palace. A chiudere la giornata del 6 maggio sarà Liverpool contro Brentford. Domenica si disputeranno solo due sfide: l'Arsenal sfiderà il Newcastle in una sfida al vertice, mentre lo United affronterà il West Ham. Si chiude di lunedì con le seguenti partite: Fulham-Leicester City, Brighton-Everton e Nottingham Forest-Southampton.

Risultati Premier League giornata 34

Crystal Palace - West Ham 4-3 9' Tomas Soucek, 15' Jordan Ayew, 20' Wilfried Zaha, 30' Jeff Schlupp, 35' Michail Antonio, 66' Eberechi Eze (R), 72' Nayef Aguerd Brighton & Hove Albion - Wolverhampton 6-0 6' Deniz Undav, 13', 26' Pascal Gross, 39', 48' Danny Welbeck, 66' Deniz Undav Brentford - Nottingham Forest 2-1 45+1' Danilo, 82' Ivan Toney, 90+4' Josh Dasilva Manchester United - Aston Villa 1-0 39' Bruno Fernandes Fulham - Manchester City 1-2 3' Erling Haaland (R), 15' Vinicius, 36' Julian Alvarez AFC Bournemouth - Leeds 4-1 20', 24' Jefferson Lerma, 32' Patrick Bamford, 63' Dominic Solanke, 90+1' Antoine Semenyo Newcastle - Southampton 3-1 41' Stuart Armstrong, 54' Callum WIlson, 79' Theo Walcott (AU), 81' Callum Wilson Liverpool - Tottenham 4-3 3' Curtis Jones, 5' Luis Diaz, 15' Mohamed Salah (R), 39' Harry Kane, 77' Son Heung-min, 90+3' Richarlison, 90+4' Diogo Jota Leicester City - Everton domani ore 21 Arsenal - Chelsea martedì 2 maggio, ore 21

Classifica Premier League giornata 34

Manchester City 76**, Arsenal 75*, Newcastle 65*, Manchester United 63**, Liverpool 56*, Tottenham 54, Aston Villa 54, Brighton & Hove Albion 52***, Brentford 50, Fulham 45*, Crystal Palace 40, Chelsea 39**, AFC Bournemouth 39, Wolverhampton 37, West Ham 34*, Leeds 30, Nottingham Forest 30, Leicester City 29*, Everton 28*, Southampton 24 *una partita in meno **due partite in meno ***tre partite in meno Leggi anche: Napoli-Salernitana 1-1, rimandata la festa Scudetto