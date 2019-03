Madrid, 5 giugno 2019 - Risultato clamoroso al Bernabeu: il Real Madrid rimontato dall'Ajax nel ritorno degli ottavi dice addio alla Champions League 2019. I Lancieri raggiungono i quarti di finale dopo 22 anni, a spese dei campioni in carica. Domani scende in campo la Roma in casa del Porto (si parte dal 2-1 dell'Olimpico). Per Juventus-Atletico Madrid bisognerà invece aspettare martedì 12 marzo: la Signora ha il difficile compito di ribaltare il 2-0 dell'andata.

Champions League 2019, calendario e risultati

Real Madrid-Ajax 1-4, cronaca e tabellino

L'Ajax parte in svantaggio di un gol dopo l'1-2 dell'andata ad Amsterdam ma a Madrid sale in cattedra: doveva segnare almeno due reti ma dilaga con un 4-1 che vale i quarti. I campioni in carica sono fuori dalla Champions.

La squadra di Ten Hag trova l'uno-due nei primi 19 minuti con Ziyech e Neres, che in contropiede battono Courtois. Real sfortunato: due pali e due infortuni (fuori Vazquez e Vinicius) nei primi 45'. Prestazione sontuosa di Tadic, autore di un gol (fischiato dopo lunga consultazione del Var su un pallone che sembrava uscito in fallo laterale) e due assist. La rete di Asensio illude i Blancos solo per pochi minuti. Ma è Schoene a chiudere definitivamente i giochi.

Borussia Dortmund-Tottenham 0-1, cronaca e tabellino

Nessuna sorpresa invece a Dortmund. Con le tre reti maturate nel secondo tempo della sfida d'andata a Wembley, il Tottenham aveva ipotecato il passaggio del turno. Il verdetto del Signal Iduna Park ufficializza: inglesi ai quarti.

Il Borussia Dortmund disputa un ottimo primo tempo, crea tante occasioni ma non riesce a finalizzare. La squadra di Pochettino si difende interamente nella propria metà campo e, al minuto 49, trova con Kane la rete che chiude definitivamente il discorso qualificazione.