Firenze, 28 ottobre 2019 - Cala la scure del giudice sportivo su Franck Ribery. Il francese è stato squalificato per tre giornate dal Giudice Sportivo per l'episodio nel post partita di Fiorentina-Lazio. Se fino alla scorsa giornata la Fiorentina era la squadra che aveva schierato per più volte consecutive, sei, la stessa formazione titolare, dalla prossima ci sarà una chiara emergenza, con tre giocatori assenti per il match coi biancocelesti.

La squalifica di Ribery

Il comunicato dice che l'espulsione è stata causata “Per avere al termine della gara sul terreno di gioco, avvicinandosi con atteggiamento minaccioso, assunta una condotta gravemente irriguardosa nei confronti di un assistente che si concretizzava, oltre che in parole irrispettose, in una spinta con un braccio sul petto, spostando il medesimo leggermente, nonché in un’ulteriore spinta afferrandolo per un braccio”. A ciò si aggiunge anche una multa di 20.000 euro che dovrà pagare il giocatore.

Ma non è l'unico squalificato della Fiorentina, assieme a lui infatti anche Montella e Ranieri. Ma se il secondo era stato espulso per via di una doppia ammonizione, l'allenatore è stato invece punti "per aver, al termine della gara, sul terreno di gioco, con atteggiamento minaccioso, rivolto al direttore di gara un’espressione intimidatoria”.

Saltano dunque tante certezze della Viola, che dovrà rinunciare anche agli infortunati Lirola e Caceres e ridisegnare in maniera obbligatoria la formazione, per la prima volta dalla terza giornata. In un turno infrasettimanale con il Sassuolo che diventa fondamentale per la classifica ma anche per testare le forze ancora inutilizzate da Montella.