Barcellona, 3 giugno 2019 - Dopo la tragica morte del calciatore spagnolo José Antonio Reyes, avvenuta per un incidente d'auto nella notte tra venerdì e sabato a Utrera (Andalusia), è il momento delle indagini, nel tentativo di fare chiarezza sulla dinamica. A quanto riporta 'Mundo Deportivo', basandosi sul rapporto della Guardia Civil, la Mercedes del 35enne Reyes avrebbe subito lo scoppio di uno pneumatico mentre viaggiava a 237 km/h. A causa dell'alta velocità l'auto si sarebbe poi ribaltata prendendo fuoco.

L'incidente di Reyes

In base al verbale degli agenti intervenuti sul posto, riportato dal quotidiano spagnolo, l'auto di Reyes è letteralmente volata su dei blocchi lasciati ai margini della strada a causa di alcuni lavori in corso e poi si è incendiata. Sembra che il calciatore, grande appassionato di auto e possessore di varie vetture tra cui una Ferrari, non utilizzasse da alcuni mesi la Mercedes con cui ha avuto l'incidente. Non avrebbe fatto controllare - secondo quanto riportato dai media spagnoli - la giusta pressione dei pneumatici. Da qui lo scoppio di uno di questi.

Il calciatore

In attesa di conferme ufficiali sulle indagini, il mondo del calcio si unisce al cordoglio per la morte dello spagnolo. "Era una promessa già a 16 anni", si legge sui social. A quell'epoca, infatti, Reyes si trovava nel Siviglia, la squadra che lo ha allevato nelle giovanili. Ben presto, nel 2004, 'La Perla' - così era soprannominato - si trasferì all'Arsenal, vincendo subito il titolo di campione d'Inghilterra (primo spagnolo a riuscirci) e il Community Shield. Nella stagione successiva, ha contribuito alla conquista della Fa Cup. Ha poi continuato la sua carriera al Real Madrid, con cui ha dominato la Liga nel 2007, al Benfica e all'Atletico Madrid (con cui ha vinto due Europa League e una Supercoppa Europea), prima di tornare al 'suo' Siviglia nel 2012. Con gli andalusi ha trionfato in tre finali di Europa League, diventando così il giocatore con più vittorie nella storia del trofeo. In seguito, Reyes ha giocato con Espanyol e Cordoba e ha avuto un'esperienza in Cina, con lo Xinjiang Tianshan Leopard, seconda divisione. Da gennaio, infine, militava nell'Extremadura.