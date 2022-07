Reina saluta la Lazio: pronta la risoluzione del contratto

Roma, 1 luglio 2022 - La situazione in casa Lazio è in continua evoluzione e cambiano gli scenari anche per quanto riguarda la porta. Dopo l'addio a parametro zero di Thomas Strakosha, adesso i biancocelesti salutano anche il numero due fra i pali, Pepe Reina. Il contratto dello spagnolo sarebbe scaduto il prossimo anno e, contrariamente a quanto detto nel finale dell'ultima stagione, ha deciso di anticipare la sua partenza per poter tornare in Spagna.

Decisione a sorpresa

Nessuno si aspettava un addio anticipato di un anno rispetto alla naturale scadenza del contratto, neanche Maurizio Sarri. Pepe Reina ha deciso di sorprendere tutti con la risoluzione del contratto che gli permetterà così di svincolarsi e poter andare in Spagna. Questo scenario complica di molto i piani del mercato dell'allenatore che avrebbe voluto fare grande affidamento sullo spagnolo in quanto secondo portiere di grande esperienza e leadership. Invece adesso la Lazio dovrà trovare non solo un nuovo portiere titolare, ma partire alla ricerca anche di un vice in grado di raccogliere l'eredità dell'ex Napoli.

E Carnesecchi?

Il dubbio più grande adesso riguarda il prossimo titolare fra i pali della Lazio. L'idea iniziale di Sarri era quella di puntare su Carnesecchi, seppur infortunato e con un lungo recupero da affrontare: il piano era proprio quello di promuovere Reina per i primi mesi della stagione, permettendo al giovane portiere di proprietà dell'Atalanta di rimettersi senza fretta e poi subentrare a campionato in corso. Senza lo spagnolo questa strada non è più percorribile e adesso ci si aspetta un nuovo cambio di rotta dai biancocelesti che potrebbero puntare sull'alternativa Vicario. Ma, come abbiamo visto, i colpi di scena sono davvero dietro l'angolo.

