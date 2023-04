Real Madrid-Chelsea 2-0: Benzema e Asensio avvicinano la semifinale

Madrid (Spagna), 12 aprile 2023 - Il Real Madrid ha fatto il primo passo per approdare alle semifinali di Uefa Champions League. I Blancos di Carlo Ancelotti hanno sconfitto il Chelsea tra le proprie mura amiche, con il risultato di 2-0 nell'andata dei quarti di finale. I gol di Karim Benzema e Marco Asensio hanno indirizzato chiaramente la sfida ad eliminazione diretta. I Blues, rimasti in dieci dal minuto 59 per l'espulsione di Chilwell, hanno poi cercato di limitare i danni per non affondare e concedersi qualche speranza di rimonta a Stamford Bridge.

Le formazioni titolari

Carlo Ancelotti schiera il suo Real Madrid con il 4-3-3. Il tecnico italiano si affida ai soliti undici: in porta c'è Courtois, difeso da Carvajal, Militao, Alaba e Camavinga. A metà campo imprescindibili Modric e Kroos, aiutati dal motorino Valverde. In attacco il tridente è super con Rodrygo, Vinicius Junior e Benzema. Dall'altra parte Frank Lampard, fresco di nuova assunzione al posto di Graham Potter, sceglie la difesa a tre e appare piuttosto conservativo. Tra i pali c'è Kepa Arrizabalaga, dietro Fofana, Thiago Silva e Koulibaly. James e Chilwell sono gli esterni a tutto campo, mentre in mezzo la diga è composta da Kanté, Fernandez e Kovacic. Davanti la coppia leggera, veloce e fantasiosa vede Sterling accanto a Joao Felix.

Primo tempo

Il primo lampo è del Chelsea, che agisce di rimessa con i suoi velocisti. Joao Felix corre palla al piede, viene contrastato al momento del tiro da Militao, che aiuta Courtois a deviare in calcio d'angolo. L'arbitro mette subito in chiaro la sua direzione del match estraendo un paio di gialli, uno per parte, già nei primi sette minuti di gioco. Il Real Madrid comincia a rendersi pericoloso al 12'. Vinicius Junior prova ad inventare e serve Benzema, che ci prova dal cuore dell'area e trova la risposta pronta di Kepa, che sventa il pericolo per i Blues. I Blancos spingono, mantengono il possesso del pallone e anestetizzano il gioco, rendendo complicate le manovre di contropiede degli inglesi. Valverde cerca di prendere la mira al minuto 17 ma calcia fuori. A non sbagliare mira è, come al solito, Benzema al 21': Carvajal pennella un assist filtrante in area per Vinicius Junior, che aggancia, tenta di calciare e, in qualche modo, serve invece al suo fianco il centravanti francese dopo il tocco di Kepa; Benzema, a due passi dalla porta spalancata, deve solo appoggiare per l'1-0. Il Chelsea cerca di reagire immediatamente e al 23' Sterling di testa, su assist di James, costringe l'estremo difensore di casa ad una parata sul primo palo. Poco dopo Thiago Silva salva tutto su un pallonetto di Vinicius Junior, che aveva quasi beffato il portiere per il raddoppio delle merengues. Kepa ha ancora da fare al 34' su Rodrygo, dopo un buono scambio con Benzema, e al 36' sempre sul francese che calcia debolmente da fuori area. L'ultima emozione la regala Alaba, che incorna al 40' e impegna nuovamente il portiere dei Blues. Le squadre vanno al riposo sul punteggio di 1-0 a favore del Real Madrid.

Secondo tempo

Pronti, via e il Real Madrid si rende insidioso con Modric al 50', che dai venti metri sfiora la traversa della porta avversaria. La partita cambia al minuto 59: Rodrygo corre in profondità, scappa alle spalle di Chilwell e, mentre è lanciato da solo verso la porta, viene trattenuto proprio dal difensore inglese. Il direttore di gara fischia fallo dal limite dell'area e, senza alcun indugio, estrae il cartellino rosso per il terzino mancino, che lascia così i suoi in dieci uomini. Ora i padroni di casa spingono con ancora più convinzione per provare ad ampliare le reti di vantaggio, forti della superiorità numerica. Vinicius Junior è sempre colui che inventa, sprinta e mette in apprensione la difesa avversaria. Il brasiliano, al 64', mette a sedere James e si invola sulla fascia; il suo tocco per Camavinga porta il compagno alla conclusione, molto imprecisa e che termina in curva. Il Real Madrid trova il gol del raddoppio al minuto 74: Asensio riceve al limite dell'area un passaggio di Vinicius Junior, conclude di prima e batte Kepa all'angolino del primo palo.

Il tabellino del match

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga (81' Rudiger); Valverde, Kroos (84' Tchouameni), Modric (81' Ceballos); Rodrygo (71' Asensio), Benzema, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.

Chelsea (3-5-2): Kepa; Fofana, Thiago Silva (76' Mount), Koulibaly (55' Cucurella); James, Kante (75' Gallagher), Fernandez, Kovacic, Chilwell; Sterling (65' Havertz), Joao Felix (65' Chalobah). Allenatore: Lampard.

Marcatori: 21' Benzema, 74' Asensio.

Arbitro: Letexier (Francia).

Note – Espulso: Chilwell. Ammoniti: Fofana, Camavinga, Militao, Carvajal, Kovacic.

