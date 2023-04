Ranking UEFA: tornano due italiane in top ten, non succedeva da 12 anni

Roma 21 aprile 2023 - Il calcio è tornato e ora comanda nelle competizioni europee. Contro ogni pronostico la stagione europea dei club nostrani si sta dimostrando come la migliore rispetto a tutti gli altri campionati del Vecchio Continente. A oggi infatti la Serie A è l'unico campionato che può vantare la bellezza di cinque squadre su sette ancora in corsa per un trofeo, quando si è giunti alle semifinali delle tre coppe targate UEFA, con la certezza che almeno si qualificherà per la finale di Champions League all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia, visto il derby milanese in semifinale. Non solo questo però, in Europa League ci sono i presupposti per una finale tutta italiana, con Roma e Juventus che però dovranno prima superare rispettivamente Bayer Leverkusen e Siviglia per volare a Budapest alla Puskás Aréna. In Conference League invece la Fiorentina ha la chance di essere la seconda squadra di Serie A in due stagioni a giocarsi la finale della neonata Conference League.

Dati da capogiro che sottolineano il Rinascimento del calcio italiano, oggi più che mai sulla cresta dell'onda. Questi successi sul campo si rispecchiano infatti anche nel Ranking Uefa per club. Per anni i bianconeri sono stati l'unico club a mantenere alta la bandiera italiana in Europa, con le due finali perse a spingere in alto nel ranking la squadra torinese, ma dopo i quarti di finali appena conclusi, per la prima volta da 12 anni il massimo campionato italiano può vantare ben due squadre in top ten in questa particolare classifica, con Juventus ottava e Roma decima, mentre l'Inter è appena fuori, occupando l'undicesima piazza.

L'ultima volta che la Serie A poteva vantare due squadre in Top Ten era al termine della stagione 2010-11, con l'Inter che grazie alla vittoria dell'anno precedente conservò il posto in Top Ten, chiudendo la stagione al nono posto nel ranking, davanti al Milan di Allegri decimo. Uno degli ultimi colpi di coda di un campionato in declino, che appena quattro anni prima chiudeva la classifica UEFA 2006-07, con il Milan campione d'Europa primo (ultimo club italiano a riuscirci), l'Inter campione d'Italia quarta e la Juventus appena ripromossa in Serie A dopo la stagione in B a seguito dello scandalo Calciopoli, dodicesima. Da allora il punto più basso toccato dal calcio italiano si vide nel 2014-15, con nessuna squadra in Top Ten e appena due nelle prime venti: Juventus 14° e Napoli 20°, mentre le milanesi sedevano fuori dalle prime venti d'Europa.

Una serie di successi che a fine stagione riporterà l'Italia al terzo posto nel coefficiente UEFA per Nazioni, tornando così a sopravanzare la Germania e allungando i punti di vantaggio sulla Ligue 1 francese.

Ranking UEFA per club

Ecco le posizioni con il ranking UEFA aggiornato dopo la tre giorni di Champions, Europa e Conference League. La Roma torna davanti all'Inter, mentre il Napoli sopravanza il Porto al diciannovesimo posto. Il Milan viene nuovamente scavalcato dal Basilea, vincente nel suo match di Conference League contro il Nizza all'Allianz Riviera per 1-2 dopo i supplementari. Grazie al passaggio del turno invece fa un grande salto avanti la Fiorentina che guadagna nove posizioni ed entra tra i primi 100 club d'Europa per coefficiente UEFA. Tra gli altri club attualmente nelle prime cento posizioni del ranking, l'Atalanta conserva il proprio posto tra le prime 30, ventottesima, mentre la Lazio si trova quarantaduesima. Ecco la classifica completa:

1. Manchester City 139.000 2. Bayern Monaco 136.000 3. Chelsea 126.000 4. Liverpool 123.000 5. Real Madrid 120.000 6. Paris Saint-Germain 112.000 7. Manchester United 104.000 8. Juventus 100.000 9. Barcellona 98.000 10. Roma 92.000 11. Inter 91.000 12. Ajax 89.000 13. Dortmund 86.000 14. Siviglia 86.000 15. Atlético Madrid 85.000 16. Lipsia 84.000 17. Villarreal 82.000 18. Benfica 82.000 19. Napoli 81.000 20. Porto 81.000 28. Atalanta 55.500 36. Milan 50.000 42. Lazio 42.000 92. Fiorentina 17.000 105. Torino 15.813

Ranking UEFA per Nazioni

Dopo la tre giorni di coppe europee, l'Italia si avvicina alla Germania sempre più e la prossima stagione si ritroverà davanti. Questa classifica determinerà le squadre qualificate alla Champions League 2024/25. Ecco le prime venti posizioni del ranking:

1. Inghilterra 107.712 2. Spagna 92.141 3. Germania 82.356 4. Italia 79.926 5. Francia 61.164 6. Olanda 59.900 7. Portogallo 56.216 8. Belgio 42.200 9. Scozia 36.400 10. Austria 34.000 11. Serbia 32.375 12. Turchia 32.100 13. Svizzera 31.175 14. Ucraina 29.500 15. Rep. Ceca 29.050 15. Norvegia 29.000 17. Danimarca 27.825 18. Croazia 25.400 19. Grecia 25.225 20. Israele 25.000