Qualificazioni Euro 2024, risultati e classifiche dei gironi dopo la quarta serata

Rasmus Hojlund, attaccante della Danimarca

Milano, 27 marzo 2023 - La seconda giornata delle qualificazioni a Euro 2024 si è aperta con otto successi, quelli di Italia, Inghilterra, Portogallo, Finlandia, Slovacchia, Slovenia, Islanda e Kazakistan. Proprio quest'ultima Nazionale - numero 115 nella classifica Fifa - ha scritto una piccola pagina di storia: sotto 0-2 con la Danimarca per via della doppietta dell'atalantino Rasmus Hojlund (già a quota cinque gol), è riuscita a ribaltare il risultato negli ultimi 20 minuti, battendo la 18° del ranking. Larghe affermazioni invece per Islanda (0-7 in casa del Liechtenstein) e Portogallo (0-6 sul campo del Lussemburgo), con Cristiano Ronaldo a segno due volte e il milanista Rafael Leao una. Oggi sono in calendario in tutto otto partite, mentre domani le ultime sette che chiuderanno questa finestra dedicata alle qualificazioni al prossimo Europeo, in programma fra poco più di un anno in Germania.

Tutti i risultati

Girone A: Scozia-Cipro 3-0 (McGinn 21', McTominay 87' e 93'), Spagna-Norvegia 3-0 (Dani Olmo 13', Joselu 83' e 85')

Girone B: Gibilterra-Grecia 0-3 (Masouras 2', Siopis 45', Bakasetas 58'), Francia-Olanda 4-0 (Griezmann 2', Upamecano 8', Mbappé 21' e 88')

Girone C: Italia-Inghilterra 1-2 (Retegui 56'; Rice 13', Kane 44'); Macedonia del Nord-Malta 2-1 (Elmas 66', Curlinov 72'; Yankam 85'), Inghilterra-Ucraina 2-0 (Kane 37', Saka 40'), Malta-Italia 0-2 (Retegui 15', 28' Pessina)

Girone D: Armenia-Turchia 1-2 (aut. Kabak 10'; Kokcu 34', Akturkoglu 64'), Croazia-Galles 1-1 (Kramaric 28'; Broadhead 93')

Girone E: Moldavia-Isole Far Oer 1-1 (Nicolaescu 86'; Mikkelsen 28'), Repubblica Ceca-Polonia 3-1 (Krejci 1', Cvancara 3', Kuchta 64'; Szymanski 87')

Girone F: Austria-Azerbaigian 4-1 (Sabitzer 28' e 50', 30' Gregoritsch, Baumgartner 69'; Makhmudov 64'), Svezia-Belgio 0-3 (Lukaku 35', 49' e 83')

Girone G: Bulgaria-Montenegro 0-1 (Krstovic 70'), Serbia-Lituania 2-0 (Tadic 16', Vlahovic 53')

Girone H: Kazakistan-Slovenia 1-2 (Samorodov 23'; Brekalo 47', Vipotnik 78'); Danimarca-Finlandia 3-1 (Hojlund 21', 82' e 93'; Antman 53'); San Marino-Irlanda del Nord 0-2 (Charles 24' e 55'), Slovenia-San Marino 2-0 (Sesko 56', aut. Di Maio 60'), Irlanda del Nord-Finlandia 0-1 (Kallman 28'), Kazakistan-Danimarca 3-2 (Zaynutdinov 73', Tagybergen 86', Aymbetov 89'; Hojlund 21' e 35')

Girone I: Israele-Kosovo 1-1 (Don Peretz 56'; aut. Eli Dasa 36'), Bielorussia-Svizzera 0-5 (Steffen 4', 17' e 29', Xhaka 62', Amdouni 65'), Andorra-Romania 0-2 (Dennis Man 34', Denis Alibec 49')

Girone J: Slovacchia-Lussemburgo 0-0; Portogallo-Liechtenstein 4-0 (Cancelo 8', Bernardo Silva 47', Ronaldo 51' e 63'); Bosnia ed Erzegovina-Islanda 3-0 (Krunic 14' e 40', Dedic 63'), Slovacchia-Bosnia ed Erzegovina 2-0 (Mak 13', Haraslin 40'), Lussemburgo-Portogallo 0-6 (Ronaldo 9' e 31', Joao Felix 15', Bernardo Silva 18', Otavio 77', Leao 88'), Liechtenstein-Islanda 0-7 (Olafsson 3', Haraldsson 38', Gunnarsson 48', 68' e 73', Guojohnsen 85', Ellertsson 87')

Le classifiche

Girone A: Spagna e Scozia 3; Cipro, Norvegia e Georgia* 0 *una partita in meno

Girone B: Francia e Grecia 3; Gibilterra, Olanda e Irlanda* 0 *una partita in meno

Girone C: Inghilterra 6; Macedonia del Nord* e Italia 3; Malta e Ucraina* 0 *una partita giocata in meno

Girone D: Turchia 3; Croazia e Galles 1; Armenia e Lettonia* 0 *una partita in meno

Girone E: Repubblica Ceca 3; Moldavia e Isole Far Oer 1; Polonia e Albania* 0 *una partita in meno

Girone F: Austria e Belgio 3; Svezia, Azerbaigian ed Estonia* 0 *una partita in meno

Girone G: Serbia e Montenegro 3; Bulgaria, Lituania e Ungheria* 0 *una partita in meno

Girone H: Slovenia 6; Danimarca, Irlanda del Nord, Finlandia e Kazakistan 3; San Marino 0

Girone I: Svizzera e Romania 3; Israele e Kosovo 1; Andorra e Bielorussia 0

Girone J: Portogallo 6; Slovacchia 4; Islanda e Bosnia ed Erzegovina 3; Lussemburgo 1; Liechtenstein 0

Il programma delle partite di oggi

Girone B: Olanda-Gibilterra (lunedì 27 marzo, ore 20:45), Irlanda-Francia (lunedì 27 marzo, ore 20:45)

Girone E: Polonia-Albania (lunedì 27 marzo, ore 20:45), Moldavia-Repubblica Ceca (lunedì 27 marzo, ore 20:45)

Girone F: Austria-Estonia (lunedì 27 marzo, ore 20:45), Svezia-Azerbaigian (lunedì 27 marzo, ore 20:45)

Girone G: Montenegro-Serbia (lunedì 27 marzo, ore 20:45), Ungheria-Bulgaria (lunedì 27 marzo, ore 20:45)

Qui Italia

La Nazionale di Roberto Mancini ha già archiviato i suoi primi due impegni nelle qualificazioni a Euro 2024. Dopo aver perso 1-2 a Napoli contro l'Inghilterra, gli azzurri si sono sbloccati a Malta e adesso sono secondi nel girone C alle spalle della selezione dei Tre Leoni. A settembre si tornerà in campo contro le due principali rivali per il pass per la Germania, ossia Macedonia del Nord e Ucraina, dato che gli inglesi sembrano già avviati a conquistare la prima posizione. Due appuntamenti questi che potrebbero spianare la strada a Donnarumma e compagni verso la qualificazione o altrimenti complicarla.

Macedonia del Nord-Italia (sabato 9 settembre)

Italia-Ucraina (martedì 12 settembre)

Italia-Malta (sabato 14 ottobre)

Inghilterra-Italia (martedì 17 ottobre)

Italia-Macedonia del Nord (venerdì 17 novembre)

Ucraina-Italia (lunedì 20 novembre)

L'albo d'oro degli Europei

Francia 1960 — Unione Sovietica

Spagna 1964 — Spagna

Italia 1968 — Italia

Belgio 1972 — Germania Ovest

Jugoslavia 1976 — Cecoslovacchia

Italia 1980 — Germania Ovest

Francia 1984 – Francia

Germania Ovest 1988 – Olanda

Svezia 1992 – Danimarca

Inghilterra 1996 — Germania

Belgio e Olanda 2000 — Francia

Portogallo 2004 — Grecia

Austria e Svizzera 2008 — Spagna

Polonia e Ucraina 2012 – Spagna

Francia 2016 – Portogallo

Euro 2020 – Italia

Il regolamento delle qualificazioni

Ma come funzionano le qualificazioni? Le 53 selezioni presenti al sorteggio di Francoforte sono state suddivise in sette gironi da cinque squadre e tre gironi da sei. Le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde classificate si qualificheranno direttamente per la fase finale dell'Europeo, mentre gli ultimi tre posti saranno assegnati nel marzo 2024 attraverso i playoff (semifinali e finali). Si qualificheranno agli spareggi 12 nazionali, che si contenderanno il pass per la fase finale dell’Europeo affrontando tre percorsi separati da quattro squadre ciascuno. Ad accedere agli spareggi saranno le vincitrici dei gironi di Nations League (dalla Lega A alla Lega C) a meno che non si siano già qualificate per la fase finale del torneo direttamente dalla fase a gironi dell’Europeo. Se una vincitrice dei gironi della Nations League delle Leghe A, B e C si è qualificata direttamente per la fase finale, accederà ai playoff la squadra successiva meglio piazzata nella classifica della lega in questione.

