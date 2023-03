Qualificazioni Euro 2024, i risultati e il calendario della prima giornata

Il rigore trasformato da Ronaldo

Milano, 24 marzo 2023 - Sono in totale otto le sfide che hanno inaugurato le qualificazioni a Euro 2024. Nelle prime partite disputate ieri, sono arrivate sette vittorie: oltre all'Inghilterra, ad ottenere il massimo della posta in palio sono state Slovenia, Danimarca (trascinata dalla tripletta dell'atalantino Rasmus Hojlund), Portogallo (con Cristiano Ronaldo a firmare il nuovo record di presenze con una nazionale maschile, ossia 197), Irlanda del Nord, Macedonia del Nord e Bosnia ed Erzegovina (doppietta per il milanista Rade Krunic). Solo un pareggio, quello fra Slovacchia e Lussemburgo. Altri otto match vanno in scena nella giornata di oggi, venerdì 24 marzo, mentre saranno sei le gare che sabato chiuderanno il programma della prima giornata.

I risultati

Girone C: Italia-Inghilterra 1-2 (Retegui 56'; Rice 13', Kane 44'); Macedonia del Nord-Malta 2-1 (Elmas 66', Curlinov 72'; Yankam 85')

Girone H: Kazakistan-Slovenia 1-2 (Samorodov 23'; Brekalo 47', Vipotnik 78'); Danimarca-Finlandia 3-1 (Hojlund 21', 82' e 93'; Antman 53'); San Marino-Irlanda del Nord 0-2 (Charles 24' e 55')

Girone J: Slovacchia-Lussemburgo 0-0; Portogallo-Liechtenstein 4-0 (Cancelo 8', Bernardo Silva 47', Ronaldo 51' e 63'); Bosnia ed Erzegovina-Islanda 3-0 (Krunic 14' e 40', Dedic 63')

Le classifiche

Girone C: Inghilterra e Macedonia del Nord 3; Italia, Malta e *Ucraina 0 *una partita in meno

Girone H: Danimarca, Irlanda del Nord e Slovenia 3, Kazakistan, San Marino e Finlandia 0

Girone J: Portogallo e Bosnia ed Erzegovina 3; Slovacchia e Lussemburgo 1; Islanda e Liechtenstein 0

Il calendario della prima giornata

Girone A: Scozia-Cipro (sabato 25 marzo, ore 15), Spagna-Norvegia (sabato 25 marzo, ore 20:45)

Girone B: Gibilterra-Grecia (venerdì' 24 marzo, ore 20:45), Francia-Olanda (venerdì' 24 marzo, ore 20:45)

Girone D: Armenia-Turchia (sabato 25 marzo, ore 18), Croazia-Galles (sabato 25 marzo, ore 20:45)

Girone E: Moldavia-Isole Far Oer (venerdì' 24 marzo, ore 20:45), Repubblica Ceca-Polonia (venerdì' 24 marzo, ore 20:45)

Girone F: Austria-Azerbaigian (venerdì' 24 marzo, ore 20:45), Svezia-Belgio (venerdì' 24 marzo, ore 20:45)

Girone G: Bulgaria-Montenegro (venerdì 24 marzo, ore 18), Serbia-Lituania (venerdì' 24 marzo, ore 20:45)

Girone I: Israele-Kosovo (sabato 25 marzo, ore 18), Bielorussia-Svizzera (sabato 25 marzo, ore 18), Andorra-Romania (sabato 25 marzo, ore 20:45)

Il regolamento delle qualificazioni

Ma come funzionano le qualificazioni? Le 53 selezioni presenti al sorteggio di Francoforte sono state suddivise in sette gironi da cinque squadre e tre gironi da sei. Le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde classificate si qualificheranno direttamente per la fase finale dell'Europeo, mentre gli ultimi tre posti saranno assegnati nel marzo 2024 attraverso i playoff (semifinali e finali). Si qualificheranno agli spareggi 12 nazionali, che si contenderanno il pass per la fase finale dell’Europeo affrontando tre percorsi separati da quattro squadre ciascuno. Ad accedere agli spareggi saranno le vincitrici dei gironi di Nations League (dalla Lega A alla Lega C) a meno che non si siano già qualificate per la fase finale del torneo direttamente dalla fase a gironi dell’Europeo. Se una vincitrice dei gironi della Nations League delle Leghe A, B e C si è qualificata direttamente per la fase finale, accederà ai playoff la squadra successiva meglio piazzata nella classifica della lega in questione.

