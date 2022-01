Parigi, 2 gennaio 2022 - Il Covid-19 corre velocissimo in tutto il mondo senza stare a guardare in faccia nessuno: dalle star del cinema a quelle della musica, passando per i politici e finendo con i calciatori. L'ultimo in ordine di tempo è Lionel Messi, che al rientro dalle vacanze natalizie trascorse nella sua Argentina è risultato positivo al giro di tamponi di controllo svolto dal Paris Saint Germain. Oltre all'ex Barcellona, Mauricio Pochettino perde anche altre tre giocatori per il virus: Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala. I quattro sono già in isolamento e il club transalpino comunica che sono state adottate tutte le misure previste dal protocollo sanitario.

Out in Coppa

Sicuramente il Psg dovrà fare a meno di loro per il match in programma domani, valido per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia contro il Vannes, società che milita nella terza serie. Messi e compagni potrebbero invece recuperare in tempo per essere a disposizione di Pochettino per la prima gara di Ligue 1 del nuovo anno: la trasferta in casa del Lione di domenica 9 gennaio.

