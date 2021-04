Parigi, 28 aprile 2021 - Parata di stelle al Parco dei Principi di Parigi nell'andata delle semifinali di Champions League fra Paris Saint Germain e Manchester City. Dopo il pareggio (1-1) fra Real Madrid e Chelsea, stasera il confronto sull'asse Parigi-Manchester. Il derby fra gli emiri proprietari delle due società, Pochettino contro Guardiola e le giocate del trio Mbappè-Neymar-Di Maria contro l'organizzazione tattica del City, esaltata dalle invenzioni dei vari De Bruyne, Foden, Mahrez: eccoli tre dei tanti temi di uno scontro attesissimo.

Si parte dalla battaglia Pochettino-Guardiola: i due, fin dai tempi dei derby catalani fra il Barcellona stellare di Pep e l'agguerrito Espanyol di Mauricio, non si sono mai rispermiati colpi calcistici e mediatici. Per il tecnico argentino del Psg questa semifinale "non è una battaglia personale. Guardiola è uno dei migliori allenatori del mondo, se non il migliore. Ammiro la sua carriera, non solo i titoli ma ciò che sta costruendo". Pochettino ha rimpito di complimenti la rosa degli inglesi: "Sono la migliore squadra del mondo. Hanno grandi giocatori come Foden, Mahrez, De Bruyne, ma anche Sterling, Aguero, Gabriel Jesus... Noi però vogliamo essere la squadra migliore in questi 180 minuti e guadagnarci la finale".

Dall'altra parte Guardiola glissa sul tema che questa sia una finale anticipata: "L'obiettivo è vincere, ma soprattutto essere noi stessi. Vogliamo mporre il nostro gioco. Più sei te stesso, maggiori sono le possibilità di farcela. Se pensi all'avversario diventa tutto più difficile, soprattutto in queste fasi". Sulle pressioni generate da questo tipo di impegni, Guardiola cita Cruijff: "Come mi ha insegnato Cruijff, dobbiamo goderci questa situazione e tutte le responsabilità che derivano da questo. Abbiamo il privilegio di essere una delle ultime quattro squadre di questa competizione. Essere qui non significa essere preoccupati, tristi. Questa è la mentalità che hanno le migliori squadre e i più grandi atleti".

Formazioni ufficiali

Psg (4-3-3): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Mbappé. Allenatore Pochettino

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Cancelo; Rodri, Gündogan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva. Allenatore Guardiola

Arbitro: Brych (Germania).

In tv: Sky Sport.

Champions League live