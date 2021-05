Roma, 7 maggio 2021- Dopo l'eliminazione dall'Europa League la Roma deve necessariamente concentrarsi sul campionato: al momento la classifica regala poche soddisfazioni ai giallorossi, ma stamattina a Trigoria i tifosi sono scesi in campo per contestare le ultime prestazioni della squadra e chiedere un finale di stagione diverso.

Comparso uno striscione

Erano quasi 200 i sostenitori della Roma radunati ai cancelli del centro di allenamento, tutti dietro a uno striscione portato per incitare il loro club. "Noi a prescindere e ad oltranza romanisti sempre. Voi su contratto e di passaggio. Non dimenticatelo mai". Le parole e l'intento sono chiari: il sostegno da parte dei tifosi non è mai mancato, nonostante una stagione fatta di alti e bassi, ma adesso anche i giocatori dovranno dare il massimo per concludere degnamente la stagione, magari conquistando un piazzamento europeo per cominciare con il piede giusto l'era Mourinho.

Dialogo con i giocatori

A dialogare con i tanti tifosi presenti a Trigoria sono stati Dzeko e Pellegrini, i due giocatori più rappresentativi della Roma. A loro soprattutto è stato chiesto di trascinare i giallorossi in queste ultime partite di campionato, compreso il derby contro la Lazio che potrebbe rappresentare una sorta di riscatto, visto il crollo dopo la sconfitta trovata all'andata. Tra i membri dello staff presenti a questo incontro tenutosi a Piazzale Dino Viola c'era anche Tiago Pinto che ha deciso di non intervenire, ma di seguire il confronto da lontano, così come hanno fatto alcuni agenti delle forze dell'ordine.

