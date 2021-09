Bologna, 30 settembre 2021 – La Serie A si prepara a tornare in campo dopo le fatiche della Coppa Italia. Non c’è un attimo di tregua, si torna in campo già venerdì sera con Cagliari-Venezia e si chiude domenica con Atalanta-Milan, prima che le squadre spediscano i propri calciatori nelle rispettive nazionali per le qualificazioni mondiali. Prima però c’è il campionato: vediamo nel dettaglio le probabili formazioni e gli orari tv di questa 7° giornata.



PROBABILI FORMAZIONI E ORARI TV

Cagliari-Venezia (venerdì ore 20.45, Dazn e Sky)



CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Ceppitelli, Carboni; Nandez, Strootman, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Peretz, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen.



Salernitana-Genoa (sabato ore 15.00, Dazn)



SALERNITANA (3-5-2): Salernitana; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Obi, Jaroszynski; Gondo, Simy.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso, Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Badelj, Rovella; Kallon, Hernani, Fares; Destro.



Torino-Juventus (sabato ore 18.00, Dazn)



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ola Aina; Pobega, Brekalo; Sanabria.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Kulusevski, Kean.



Sassuolo-Inter (sabato ore 20.45, Dazn e Sky)



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro.

Bologna-Lazio (domenica ore 12.30, Dazn e Sky)

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.



Verona-Spezia (domenica ore 15.00, Dazn)



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Ferrer, Sala, Bourabia; Antiste, Nzola, Gyasi.



Sampdoria-Udinese (domenica ore 15.00, Dazn)



SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Quagliarella, Caputo.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Pussetto, Deulofeu.



Fiorentina-Napoli (domenica ore 18.00, Dazn)



FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.



Roma-Empoli (domenica ore 18.00, Dazn)



ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Mancuso, Pinamonti.



Atalanta-Milan (domenica ore 20.45, Dazn)



ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, de Roon, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Maldini, Leao; Giroud.



ANDREA TREZZA