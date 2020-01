Brescia, 24 gennaio 2020 - Tutto pronto per la seconda giornata del girone di ritorno di Serie A. Tanti i big match in programma, sfide interessanti anche per quello che riguarda la lotta per non retrocedere. Vediamo nel dettaglio quelle che possono essere le scelte degli allenatori protagonisti delle venti formazioni del campionato. Si parste stasera con Brescia-Milan

Venerdì ore 20.45, Sky Calcio

Corini deve fare a meno dello squalificato Balotelli: ci sarà Donnarumma in attacco con Torregrossa. In mediana torna Dessena, ballottaggio a tre sulla trequarti tra Romulo, Skrabb e Spalek. Nel Milan torna Calhanoglu dopo l’infortunio, sarà titolare al posto di Bonaventura. Rebic scalpita dopo la doppietta contro l’Udinese, ma dovrebbe partire fuori.

Probabili formazioni Brescia-Milan

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Mateju, Chancellor, Cistana, Sabelli; Dessena, Tonali, Bisoli; Romulo; Torregrossa, Donnarumma.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic.

Sabato ore 15.00, Sky Calcio

Semplici dà continuità all’undici vittorioso a Bergamo: gioca Valoti in mediana, Reca e Strefezza titolari sulle fasce, in avanti ancora Di Francesco con Petagna. Nel Bologna squalificato Sansone: favorito Barrow per giocare al suo posto. In difesa mancherà Bani espulso contro il Verona: Paz e Corbo si giocano una maglia per rimpiazzarlo.

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti, Reca; Di Francesco, Petagna.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Paz, Mbaye; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Sabato ore 18.00, Sky Calcio

Mancherà Dalbert nella Fiorentina: toccherà a Venuti sostituirlo. In attacco può star ancora fuori Vlahovic nonostante il gol contro il Napoli: ci sarà Cutrone ad affiancare Chiesa. Nel Genoa solito dubbio sul partner d’attacco di Pandev: ci sarà solo uno tra Sanabria, Favilli e il recuperato Pinamonti. In mediana scalpita il neo arrivato Eriksson.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Badelj, Venuti; Cutrone, Chiesa.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Behrami, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Sanabria.

Sabato ore 20.45, Dazn

Fuori Aina e Ansaldi per Mazzarri: ci sarà Laxalt titolare sulla fascia sinistra. In attacco ancora Verdi e Berenguer alle spalle di Belotti. Nell’Atalanta fiducia a Zapata in attacco, con lui Gomez e Ilicic. Torna Hateboer dopo la squalifica a destra, dalla parte opposta gioca Gosens. Ballottaggio in mediana tra Freuler e Pasalic.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo; N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Meitè, Berenguer, Laxalt; Verdi, Belotti.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Toloi, Palomino; Hateboer, Pasalic, De Roon, Gosens; Ilicic; Gomez, Zapata.

Domenica ore 12.30, Dazn

Gioca Bastoni nella difesa di Conte: l’escluso è Godin. Sulle fasce spazio al recuperato D’Ambrosio e il neo arrivato Ashley Young, è ancora presto per vedere Moses. Resta in dubbio Brozovic, in attacco c’è il tandem Lautaro-Lukaku. Nel Cagliari dubbio in porta, ma Olsen resta favorito su Cragno. In attacco confermatissimo Joao Pedro al fianco di Simeone.

Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Borja Valeo, Sensi, Young; Lautaro, Lukaku.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Cigarini, Nandez, Ionita; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro.

Domenica ore 15.00, Sky Calcio

Subito Borini dopo il gol contro il Bologna: è favorito su Verre per supportare Di Carmine. In difesa confermato Rrahmani, in mediana giocano Amrabat e Veloso. Nel Lecce ancora Babacar in attacco con falco, gioca Mancosu sulla trequarti. Da terzini agiranno Donati e Rispoli, in mediana ci sono Deiola e Petriccione.

Verona (3-5-2): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Veloso, Amrabat, Lazovic; Borini, Di Carmine.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Donati; Deiola, Petriccione, Majer; Mancosu; Falco, Babacar.

Domenica ore 15.00, Dazn

Ranieri ritrova Quagliarella dopo la panchina con la Lazio: sarà regolarmente in attacco con Gabbiadini. Migliora anche Ramirez, ma difficilmente sarà titolare: ancora Thorsby e Linetty sulle fasce. Nel Sassuolo Djuricic è favorito su Traorè per completare l’attacco con Berardi, Boga e Caputo. Fiducia a Locatelli in mediana.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Linetty, Vieira; Quagliarella, Gabbiadini.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Kyriakopoulos, Romagna, Peluso, Toljan; Locatelli, Magnanelli; Boga, Djuricic, Berardi; Caputo.

Domenica ore 15.00, Sky Calcio

Gioca Cornelius al centro dell’attacco al posto dell’infortunato Inglese. Ancora Kurtic nel tridente offensivo, fiducia a Hernani a centrocampo. Nell’Udinese solito ballottaggio Lasagna-Nestorovski per affiancare Okaka in attacco. Sema e Larsen sulle fasce, De Paul ancora mezz’ala. Qui difesa: Becao favorito su De Maio.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Scozzarella; Kulusevski, Cornelius, Kurtic.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Sema, Fofana, Mandragora, De Paul, Larsen; Okaka, Lasagna.

Domenica ore 18.00, Sky Calcio

Fonseca perde Diawara per infortunio: toccherà a Cristante affiancare Veretout in mediana. Torna Dzeko in attacco, a supporto con Under e Pellegrini c’è Kluivert favorito su Florenzi. Nella Lazio ballottaggio Correa-Caicedo per supportare Immobile, al momento siamo 50 e 50. Gioca Lulic a sinistra.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Pellegrini, Under, Kluivert; Dzeko.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Radu, Acerbi, Luiz Felipe; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lazzari; Correa, Immobile.

Domenica ore 20.45, Sky Calcio

Rischia l’esclusione Fabian Ruiz: Lobotka scalpita per affiancare Demme e Zielinski, fuori Allan per infortunio. In attacco ancora Callejon con Insigne e Milik. Nella Juventus fiducia a Ronaldo e Dybala in attacco, con loro Ramsey è favorito su Higuain e Douglas Costa. C’è Cuadrado in difesa al posto dell’infortunato Danilo.

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Demme, Zielinski, Lobotka; Insigne, Milik, Callejon.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey, Ronaldo, Dybala.