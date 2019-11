Bologna, 1 novembre 2019 – Il tour de force della Serie A si sta per concludere. Il turno infrasettimanale ha messo a dura prova le condizioni delle venti compagini del massimo campionato, che già domani torneranno in campo per l’11esima giornata. Le tante sfide ravvicinate e le coppe europee che torneranno protagoniste dal prossimo martedì costringeranno gli allenatori ad optare per qualche cambio tra gli 11 titolair. Vediamo nel dettaglio le probabili formazioni dei tecnici di tutte e dieci le sfide in programma.

(sabato ore 15.00, Sky Calcio)

Fonseca può rilanciare Florenzi dal 1’: è favorito su Spinazzola per giocare da terzino destro. C’è Juan Jesus, out Fazio per squalifica. Confermato Mancini in mediana al fianco di Veretout. Nel Napoli torna Mertens da titolare in coppia con Milik, fuori Allan a centrocampo causa infortunio. In difesa torna Manolas con Koulibaly.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Juan Jesus, Smalling, Kolarov; Veretout, Mancini; Pastore, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik.

(sabato ore 18.00, Sky Calcio)

Mihajlovic ritrova Medel, da capire se sarà titolare o partirà dalla panchina. In difesa torna Danilo in coppia con Bani, così come Palacio ritrova una maglia al centro dell’attacco. Nell’Inter Sensi può tornare tra i convocati, ma è difficile pensare a un suo impiego in campo. Davanti non si tocca la coppia Lautaro-Lukaku.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Svanberg, Poli, Soriano; Orsolini, Palacio, Sansone.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Lautaro, Lukaku.

(sabato ore 20.45, Dazn)

Mazzarri si affida a Verdi e Belotti in attacco, con Ansaldi che torna titolare sulla fascia sinistra. In difesa out N’Koulou per squalifica, c’è Djidji con Lyanco e Izzo. Nella Juventus torna De Ligt in coppia con Bonucci, in dubbio Pjanic che potrebbe non farcela. In attacco non si tocca Ronaldo, ballottaggio Dybala-Higuain per affiancarlo.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo; Djidji, Lyanco; Ola Aina, Baselli, Lukic, Meitè, Ansaldi; Verdi, Belotti.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Dybala.

(domenica ore 12.30, Dazn)

Gasperini ragiona in ottica Manchester City, e pensa al turnover contro il Cagliari. Uno tra Gomez e Ilicic può lasciare spazio a Malinovskyi, torna Muriel dal 1’. Sugli esterni pronti Gosens e Castagne. Nel Cagliari Maran conferma in gran parte l’undici vincitore contro il Bologna, con Joao Pedro e Simeone in attacco.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Castagne, Freuler, Pasalic, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Ilicic.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Pisacane, Klavan, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Rog, Ionita; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro.

(domenica ore 15.00, Sky Calcio)

Thiago Motta dà fiducia all’undici uscito a testa alta dalla sfida contro la Juventus. Ancora Pinamonti davanti con Kouame, in difesa gioca Ankersen da terzino sinistro. L’Udinese (che ha esonerato Tudor) si affida a De Paul alle spalle dell’unica punta Okaka, resta fuori Lasagna. In mediana si rivede Fofana.

Genoa (4-3-3): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Radovanovic, Aguddlo; Gumus, Pinamonti, Kouame.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Sema, Walace, Mandragora, Fofana, Ter Avest; Okaka, De Paul.

(domenica ore 15.00, Sky Calcio)

Juric punta ancora su Stepinski in attacco, c’è Verre al suo fianco. Solo conferme per i veneti, con Rrahmani, Kumbulla e Gunter a guidare la difesa. Nel Brescia solito ballottaggio Donnarumma-Ayè per affiancare Balotelli, con il primo in pole. Imprescindibile Tonali in mediana, Romulo giocherà ma non è ancora chiaro se da trequartista o da mezz’ala.

Verona (3-5-2): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Lazovic, Zaccagni, Amrabat, Veloso, Faraoni; Verre, Stepinski.

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Mateju, Gastaldello, Cistana, Sabelli; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Donnarumma, Balotelli.

(domenica ore 15.00, Dazn)

Liverani dà fiducia a Lapadula dopo il gol contro la Sampdoria. Torna titolare Mancosu, ma non al posto di Shakhov che ha ben figurato: escluso Tachtsidis che è squalificato. Nel Sassuolo Traorè scalpita per giocare titolare in mediana, rischia Duncan. In difesa chance per Muldur: può giocare a sinistra al posto di Peluso.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tabanelli, Petriccione, Shakhov; Mancosu; Falco, Lapadula.

Sassuolo (4-3-1-2): Consigli; Muldur, Romagna, Marlon, Toljan; Locatelli, Obiang, Traorè; Defrel, Caputo, Berardi.

(domenica ore 18.00, Sky Calcio)

Nella Fiorentina ancora out Ribery, Lirola e Caceres: pronti al loro posto Ceccherini, Sottil e Boateng. Possibile conferma per Benassi, a rischiare è Badelj. Nel Parma Bruno Alves può tornare a comandare la difesa: è favorito su Pezzella, con Darmian che scalerebbe a sinistra. In attacco ancora Karamoh con Gervinho.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Benassi, Castrovilli, Pulgar; Sottil, Boateng, Chiesa.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Dermaku, Darmian; Kucka, Hernani, Scozzarella; Kulusevski, Karamoh, Gervinho.

(domenica ore 20.45, Sky Calcio)

Pioli rilancia Suso dal 1’ dopo il gol contro la Spal. Con lui verso la conferma Piatek da prima punta, occhio che potrebbe trovare spazio anche Leao da esterno sinistro al posto di Calhanoglu. Nella Lazio ancora Immobile questa volta con Correa a supporto e non Caicedo. Qui fascia destra: torna Lazzari al posto di Marusic.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Biglia, Bonaventura; Suso, Piatek, Leao.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Acerbi, Bastos, Luiz Felipe; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

(lunedì ore 20.45, Sky Calcio)

Semplici punta ancora su Strefezza da esterno destro, in attacco Petagna insieme a uno tra Floccari e Paloschi. Ancora fuori per infortunio Di Francesco. Nella Sampdoria Gabbiadini e Quagliarella in attacco, con Rigoni e Ramirez sugli esterni. In difesa torna Murillo, resta fuori Ferrari.

Spal (3-5-2): Berisha; Vicari, Tomovic, Igor; Reca, Kurtic, Missiroli, Murgia, Strefezza; Petagna, Paloschi.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Depaoli, Murillo, Colley, Murru; Rigoni, Ekdal, Vieira, Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini.