Roma, 16 aprile 2021 – Ancora otto giornate di campionato e scopriremo chi trionferà nel campionato di Serie A, giunta alla trentunesima giornata. La realtà dei fatti però parla chiaro: l’Inter si prepara a festeggiare la vittoria del titolo con qualche gara di anticipo, visti gli 11 punti di vantaggio che ad oggi sulla prima inseguitrice, il Milan. I rossoneri vanano una sola lunghezza di margine sulla Juventus e due sull’Atalanta, seguono poi Napoli, Lazio e Roma. In coda Parma e Crotone vedono le loro speranze ridotte al lumicino, mentre il Cagliari spera in uno sprint finale per riagganciare il treno salvezza.

Serie A: probabili formazioni e orari tv

Crotone-Udinese (sabato ore 15.00, Sky Calcio)

Crotone (3-5-2): Cordaz; Luperto, Golemic, Djidji; Pereira, Molina, Messias, Petriccione, Reca; Simy, Ounas.

Udinese (3-5-2): Musso; Samir, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Pereyra, Arslan, Larsen; Forestieri, Llorente.

Sampdoria-Verona (sabato ore 15.00, Sky Calcio)

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Veloso, Sturaro, Lazovic; Zaccagni, Barak; Lasagna.

Sassuolo-Fiorentina (sabato ore 18.00, Sky Calcio)

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Quarta, Milenkovic, Pezzella; Caceres, Pulgar, Bonaventura, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

Cagliari-Parma (sabato ore 20.45, Dazn)

Cagliari (3-5-2): Vicario; Godin, Rugani, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

Parma (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bani, Pezzella; Kucka, Kurtic, Brugman; Man, Pellè, Gervinho.

Milan-Genoa (domenica ore 12.30, Dazn)

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer; Rebic, Calhanoglu, Saelemaekers; Leao.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Strootman, Melegoni, Behrami, Czyborra; Pjaca, Destro.

Lazio-Benevento (domenica ore 15.00, Sky Calcio)

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

Benevento (4-3-3): Montipò; Glik, Caldirola, Barba, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Improta, Gaich, Lapadula.

Bologna-Spezia (domenica ore 15.00, Dazn)

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Dijks; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Palacio; Barrow.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

Atalanta-Juventus (domenica ore 15.00, Sky Calcio)

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Toloi, Palomino; Gosens, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi; Zapata, Muriel.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Chiellini, De Ligt, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ronaldo, Dybala.

Torino-Roma (domenica ore 18.00, Sky Calcio)

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; N’Koulou, Izzo, Bremer; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Verdi, Vojvoda; Belotti, Sanabria.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Bruno Peres; Pedro, Perez; Mayoral.

Napoli-Inter (domenica ore 20.45, Sky Calcio)

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Eriksen, Barella, Young; Martinez, Lukaku.