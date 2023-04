Premier League, l'Arsenal vince ancora. Il City spazza via il Liverpool

L'Arsenal vola, sempre più spedito, verso la conquista della Premier League. I Gunners sono usciti vittoriosi dalla 29^ giornata del campionato inglese e sono saldamente al comando a +8 dal Manchester City, seppur i Citizens abbiano una partita ancora da recuperare. Resta accesa anche la lotta per la zona Uefa Champions League, mentre in fondo alla classifica è bagarre vera per evitare la retrocessione.

Il riassunto della 29^ giornata di Premier League

L'Arsenal prosegue la sua corsa verso il titolo di campione in Inghilterra. I Gunners hanno messo al tappeto agevolmente il Leeds, nel corso della 29^ giornata di campionato. I gol di Gabriel Jesus - due, di cui uno su rigore -, di Ben White e di Xhaka hanno abbattuto gli "Whites", ai quali non è bastata la rete di Rasmus Nissen per evitare un pesante 4-1 all'Emirates Stadium di Londra. Il Manchester City, in ogni caso, cerca di non mollare la presa. I Citizens hanno sconfitto il Liverpool esattamente con lo stesso score, un 4-1 difficile da digerire per i Reds, che stanno vivendo una stagione molto complicata e sono ora ottavi in classifica, piuttosto distanti dalla zona dell'Europa che conta. Il gol di Salah aveva illuso gli uomini di Jurgen Klopp, che sono poi capitolati all'Etihad Stadium sotto i colpi di Julian Alvarez, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan e Jack Grealish. Il gap tra i ragazzi di Guardiola e quelli di Arteta è di otto lunghezze, con i primi che devono però ancora recuperare una partita. Più staccata prosegue serrata la lotta per l'Europa. Il Newcastle ha riacciuffato il Manchester United al terzo posto: i magpies hanno vinto lo scontro diretto con i Red Devils ed entrambe viaggiano a quota 50 punti. Questa sera, il Tottenham di Antonio Conte ha una chance importante per scalvacare entrambe, nel Monday Night che disputerà contro l'Everton in casa dei Toffees. Il Chelsea è crollato nuovamente, questa volta a Stamford Bridge contro l'Aston Villa. I Villains si sono imposti per 2-0, con i gol di Ollie Watkins e John McGinn, che sono costati l'esonero a Graham Potter. I Blues sono undicesimi in classifica a soli 38 punti e hanno perso ben dieci partite in questa stagione, lo stesso numero delle vittorie conquistate. In fondo alla classifica, il Southampton è caduto contro il West Ham di misura ed è fanalino di coda, a -2 dal Leicester City che ha perso a sua volta con il Crystal Palace. Everton e Leeds si dividono il terzultimo posto a 26 punti, a -1 da Bournemouth, Nottingham Forest e dagli stessi Hammers.

Risultati Premier League giornata 29

Manchester City - Liverpool 4-1 17' Mohamed Salah, 27' Julian Alvarez, 46' Kevin De Bruyne, 53' Ilkay Gundogan, 74' Jack Grealish

AFC Bournemouth - Fulham 2-1 16' Andreas Pereira, 50' Marcus Tavernier, 79' Dominik Solanke Nottingham Forest - Wolverhampton 1-1 38' Brennan Johnson, 83' Daniel Podence

Crystal Palace - Leicester City 2-1 56' Ricardo Pereira, 59' Daniel Versen (AU), 90+4' Jean Philippe Mateta

Arsenal - Leeds 4-1 35' Gabriel Jesus (R), 47' Ben White, 55' Gabriel Jesus, 76' Rasmus Nissen, 84' Granit Xhaka

Brighton - Brentford 3-3 10' Pontus Jansson, 21' Kaoru Mitoma, 22' Ivan Toney, 49' Ethan Pinnock, 90' Alexis Mac Allister (R)

Chelsea - Aston Villa 0-2 18' Ollie Watkins, 56' John McGinn

West Ham - Southampton 1-0 25' Nayef Aguerd

Newcastle - Manchester United 2-0 65' Joe Willock, 88' Callum Wilson

Everton - Tottenham oggi ore 21

Classifica Premier League

Arsenal 72, Manchester City 64*, Newcastle 50**, Manchester United 50**, Tottenham 49*, Brighton 43***, Brentford 43*, Liverpool 42**, Aston Villa 41*, Fulham 39*, Chelsea 38*, Crystal Palace 30, Wolverhampton 28, West Ham 27**, Nottingham Forest 27*, AFC Bournemouth 27*, Leeds 26*, Everton 26*, Leicester City 25*, Southampton 23 *una partita in meno Leggi anche: Inter, è crisi nera: k.o con la Fiorentina