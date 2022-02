Bologna, 16 febbraio 2022- Dopo una lunga attesa ritorna l'Europa League: la Lazio sarà impegnata nella difficile trasferta di Oporto, contro un Porto che continua a dominare in campionato e non vuole fare passi indietro neanche in campo europeo. Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Ciro Immobile: l'attaccante napoletano poco prima della partenza è stato bloccato dalla febbre e non ha potuto prendere parte alla trasferta, una tegola importante per i biancocelesti che opteranno per una soluzione di emergenza, sperando in un pronto recupero.

Le probabili formazioni

Per quanto riguarda i ragazzi di Conceicao non dovrebbero esserci grandi problemi. Il Porto è in un ottimo momento di forma e anche in Europa League schiererà i suoi uomini migliori per superare l'ostacolo Lazio. Tra le colonne della squadra ci sarà l'ex Real Madrid Pepe, titolarissimo con i portoghesi al centro della difesa nel 4-4-2 ideato dall'allenatore, mentre in avanti piena fiducia al bomber Taremi, attaccante iraniano che in questa stagione ha segnato 14 gol e servito 10 assist in tutte le competizioni.

Per quanto riguarda la Lazio l'allarme è tutto in attacco, con l'assenza di Immobile. Tra i pali piena fiducia in Strakosha che sente già l'odore del rinnovo, a centrocampo posto assicurato per Milinkovic-Savic, mentre in attacco Sarri dovrà mescolare le sue pedine e potrebbe presentarsi all'appuntamento europeo con il tridente formato da Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson nell'inedito ruolo di falso nove, già provato dall'allenatore in alcune occasioni.

Porto (4-4-2): Cláudio Ramos; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Vitinha, Uribe, Vieira; Evanilson, Taremi

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni

Dove vederla

Il calcio d'inizio tra Porto e Lazio è previsto per domani alle ore 21. Sarà possibile seguire la partita su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252 del satellite).

