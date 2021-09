San Paolo (Brasile) - Pelé fa tremare il mondo del calcio. La leggenda brasiliana è stata ricoverata nuovamente in terapia intensiva dell'Hospital Albert Einstein di San Paolo dopo un lieve peggiormento delle sue condizioni di salute. L'ospedale al momento non ha rilasciato bollettini medici per aggiornare sullo stato di salute di O'Rei. Pelé era stato ricoverato il 31 agosto scorso e, il 4 settembre, era stato operato per un tumore al colon.

L'ex fuoriclasse brasiliano, 81 anni il prossimo 23 ottobre, aveva lasciato la terapia intensiva appena due giorni fa rassicurando tutti via social: "Sono ogni giorno più allegro, pronto a giocare 90 minuti e anche i supplementari, saremo presto insieme!". Secondo la "Espn Brasil", in realtà Pelé avrebbe avuto la scorsa notte un problema di reflusso, da qui la decisione - a scopo precauzionale - da parte dei medici di riportarlo in terapia intensiva.