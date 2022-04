Serie A oggi: tre partite in programma. Formazioni, tv, orari, diretta

Ciro Immobile a caccia di gol per dimenticare il doppio ko con l'Italia e nel derby (Ansa)

Roma, 2 aprile 2022 - Trentunesima giornata di Serie A al via oggi. In attesa della domenica dei big match in chiave scudetto Juventus-Inter e Atalanta-Napoli, e del lunedì dedicato a Milan-Bologna, il programma del sabato prevede tre partite.

Si parte alle 15 con Spezia-Venezia, sfida delicatissima con in palio una fetta di salvezza. Alle 18 c'è Lazio-Sassuolo, con i biancocelesti di Sarri a caccia di riscatto dopo i tre schiaffi presi dalla Roma nel derby. Alle 20.45 infine Salternitana-Torino: per i campani è l'ultima chiamata per riaccendere la corsa salvezza.

Domani si giocano cinque partite: oltre a Juventus-Inter (20.45) e Atalanta-Napoli (15), ci sono Fiorentina-Empoli (12.30), Udinese-Cagliari (15), Sampdoria-Roma (18). Lunedì infine Verona-Genoa (18.30) e Milan-Bologna (20.45).

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Maggiore; Gyasi, Kovalenko, Agudelo. Allenatore: Thiago Motta.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Vacca, Ampadu; Aramu, Okereke, Johnsen. Allenatore: Zanetti

In tv: Spezia-Venezia è in diretta tv in streaming su Dazn.

Sarri è senza lo squalificato Pedro; pronto al suo posto Felipe Anderson. Dopo la delusione con l'Italia, Immobile cerca nuovi gol per trascinare la Lazio in Europa. Sassuolo senza gli infortunati Berardi e Lopez. Pronti Defrel e Henrique. Lazio-Sassuolo si gioca alle 18, diretta tv in streaming su Dazn.

Servono solo i tre punti alla Salernitana per sperare ancora nella clamorosa rimonta verso la salvezza. Nicola pensa a un assetto offensivo, con l'impiego di Verdi, Bonazzoli, Ribery e Djuric. Torino senza lo squalificato Pobega, pronto Ricci. Davanti c'è Belotti. Salernitana-Torino si gioca alle 20.45, diretta tv su Sky Sport, in streaming su Dazn.