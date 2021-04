Roma, 26 aprile 2021 - Il successo del Napoli ha inaugurato il lunedì che chiude la trentatreesima giornata di serie A. La squadra di Gattuso passa (0-2) sul campo del Torino. Prestazione di altissima qualità degli azzurri, capaci di spaccare la partita già nel primo tempo grazie al gran gol da fuori area di Bakayoko e al fortunoso rimpallo di Osimhen. Per il Napoli un altro scatto verso la zona Champions League: ora è quarto posto, agganciati a quota 66 punti sia Milan che Juventus. Passo indietro nella corsa salvezza invece del Torino, che rimane al terz'ultimo posto.

Ora riflettori puntati su Lazio-Milan, uno spareggio per la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo i risultati della domenica che hanno visto l'Inter prendersi un altro pezzo di scudetto, l'Atalanta avanzare verso il secondo posto, la Juventus balbettare ancora contro la Fiorentina e la Roma crollare di nuovo in trasferta, all'Olimpico c'è in primo piano l'argomento Europa. Per la squadra di Inzaghi, al rientro dopo lo stop per il Covid, quello che passa dal Meazza è davvero l'ultimo treno per mantenere accese le speranze di rientrare nella lotta per i primi quattro posti. La formazione di Pioli, reduce dal brutto stop con il Sassuolo, non può fallire ancora. Rossoneri ancora senza Ibrahimovic, che non ha recuperato dai fastidi muscolari accusati nelle ultime due settimane.

Formazioni ufficiali

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Théo Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Orsato di Schio.

In tv: Sky Sport.

Il tabellino

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou (12' st Buongiorno), Bremer; Singo (27' st Bonazzoli), Rincon, Mandragora, Ansaldi (41' st Baselli); Verdi (12' st Linetty); Sanabria, Belotti (26' st Zaza). In panchina: Ujkani, Lyanco, Lukic, Gojak, Rodriguez, Vojvoda, Murru. Allenatore: Nicola.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko (40' st Fabian Ruiz); Politano (14' st Lozano), Zielinski (14' st Mertens), Insigne (40' st Elmas); Osimhen (35' st Petagna). In panchina: Contini, Idasiak, Mario Rui, Maksimovic, Costanzo, Cioffi, Lobotka. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Valeri di Roma.

Reti: 11' pt Bakayoko, 13' pt Osimhen.

Note: serata piovosa, terreno in buone condizioni. Espulso Mandragora al 41'st per doppia ammonizione. Ammoniti: Verdi, Osimhen. Angoli: 11-7 per il Napoli. Recupero: 2', 4'.

