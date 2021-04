Roma, 11 aprile 2021 - L'Inter prosegue la sua corsa scudetto. Dopo i risultati degli anticipi del sabato che hanno visto vincere Milan, Spezia e Torino, le partite domenicali della 30esima giornata di serie A si aprono proprio con il successo per 1-0 dei nerazzurri di Conte contro il Cagliari. L'eroe del giorno è Darmian che al 32' della ripresa, Su assist di Hakimi, firma il gol partita, permettendo così ai padroni di casa di inanellare l'undicesima vittoria consecutiva e di portarsi a + 11 dai cugini rossoneri. Tra i sardi (a -5 dalla salvezza) da segnalare la buona prova in porta dell'esordiente Vicario: il vice-Cragno è super su Eriksen e Darmian nel primo tempo e sempre sul danese e Sensi nella ripresa.

Alle 15 il turno il turno va avanti con altre tre partite fondamentali per rincorsa ad un piazzamento Champions. La Juventus ospita il Genoa: gara fondamentale per i bianconeri, chiamati a dare continuità alla vittoria del recupero con il Napoli. Stesso orario anche per Sampdoria-Napoli e Verona-Lazio. Sia per Napoli che per Lazio sono due gare senza un domani per non abbandonare le ambizioni Champions. Alle 18 spazio alla Roma. La squadra di Fonseca, archiviato il successo in Europa League contro l'Ajax, se la vede contro il Bologna. La domenica della serie A infine verrà chiusa dal match del Franchi di Firenze, dove la Fiorentina riceve l'Atalanta. Lunedì poi l'ultima gara della trentesima fra Benevento e Sassuolo.

Tabellino

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian (39' st D'Ambrosio), Eriksen (36' st Gagliardini), Brozovic, Sensi (36' st Vecino), Young (24' st Hakimi), Lukaku (24' st Lautaro Martinez), Sanchez. Allenatore Conte.

Cagliari (3-5-2): Vicario, Rugani (39' st Simeone), Godin, Carboni, Zappa (46' st Cerri), Marin, Nainggolan, Duncan (27' st Asamoah), Nandez, Pavoletti (46' st Pereiro), Joao Pedro. Allenatore Semplici.

Arbitro: Pairetto di Torino

Rete: nel st 32' Darmian

Note - Angoli: 5-0 per l'Inter. Recupero: 0' e 3'. Ammoniti: Brozovic e Nainggolan per gioco falloso.

Formazioni ufficiali

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Behrami, Badelj, Rovella, Zappacosta; Scamacca, Pandev. Allenatore: Ballardini.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

In tv: Sky Sport.

Live

Formazioni ufficiali

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Jankto, Damsgaard; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Valeri di Roma.

In tv: Sky Sport.

Live

Formazioni ufficiali

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Sturaro, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore: Juric.

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Akpa Akpro, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile. Allenatore: Farris (Inzaghi indisponibile).

Arbitro: Chiffi di Padova.

In tv: Dazn

Live

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral. Allenatore: Fonseca.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

In tv: Sky Sport.

Live

Probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, M.Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Venuti; Vlahovic, Eysseric. Allenatore: Iachini.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi; Zapata, Muriel. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

In tv: Sky Sport.

Live