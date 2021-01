Roma, 9 gennaio 2021 - La diciassettesima giornata di serie A parte oggi con tre partite. Dopo il turno dell'Epifania che ha visto cadere Milan e Inter, si riparte con il poker dell'Atalanta che nel match delle 15 ha battuto (1-4) il Benevento. Nella ripresa la squadra di Gasperini prende il sopravvento sulla formazione di Inzaghi, che, dopo il gol di Ilicic, era riuscita a trovare la parità con Sau.

Classifica

Alle 18 il successo casalingo del Genoa contro il Bologna per 2-0. La squadra di Ballardini in vantaggio al 43' grazie Zajc. Al 9' della ripresa raddoppio di Destro il quale. In classifica liguri a 14 punti, 3 in meno del Bologna.

Il match clou del sabato si giocherà però alle 20.45, con protagoniste Milan e Torino. Rossoneri rimaneggiati contro un Toro che ha disperato bisogno di punti per continuare la rincorsa salvezza.

Calendario e risultati

I match live

Formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao. Allenatore: Pioli.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Gojak, Rodriguez; Verdi, Belotti. Allenatore: Giampaolo.

Arbitri: Maresca di Napoli.

In tv: Dazn.

Live

Tabellino

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Bani; Zappacosta, Behrami (1'st Ebongue; 29'st Lerager), Badelj, Zajc, Criscito (1'st Ghiglione); Destro (41'st Melegoni), Shomurodov (36'st Pjaca). In panchina: Marchetti, Paleari, Scamacca, Sturaro, Rovella, Dumbravanu, Czyborra. Allenatore: Ballardini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz (36'st Poli), Hickey (15'st Dijks); Schouten (15'st Barrow), Dominguez; Orsolini (29'st Skov Olsen), Soriano, Vignato; Palacio (37'st Rabbi). In panchina: Molla, Breza, Arnofoli, Baldursson, Calabresi, Vergani, Khailoti. Allenatore: Mihajlovic.

Arbitro: Doveri di Roma.

Reti: 44'pt Zajc; 10'st Destro. Note: serata serena, terreno pesante. Ammoniti: Radovanovic, Ghiglione. Angoli: 1-4. Recupero: 1'; 3'.

Il tabellino

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Barba, Foulon (1' st Pastina); Improta, Schiattarella, Dabo (13' st Hetemaj); Ionita (35' st Del Pinto), Sau (13' st Di Serio); Lapadula 6 (13'st Insigne 6). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Basit, Masella. Allenatore: Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollino; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler (43' st Miranchuk), Gosens (28' st Maehle); Pessina (19' st Malinovskyi); Ilicic (43' st Depaoli), Zapata (28' st Muriel). A disp.: Rossi, Sportiello, Sutalo, Lammers, Caldara, Djimsiti, Ruggeri. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Reti: 30'pt Ilicic; 5'st Sau, 24'st Toloi, 26'st Zapata, 41'st Muriel.

Note: giornata piovosa, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: De Roon, Foulon, Palomino, Lapadula, Dabo. Angoli: 1-11. Recupero: 0', 3'.