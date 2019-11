Roma, 3 novembre 2019 - Dopo i successi negli anticipi di ieri di Juventus e Inter, e il ko del Napoli a Roma, l'undicesima Serie A oggi riparte con la sfida di mezzogiorno tra Atalanta e Cagliari, due formazioni che stanno facendo bene e sono staccate da tre punti. Alle 15 in campo tre sfide: Genoa-Udinese, Lecce-Sassuolo e Verona-Brescia. Poi alle 18 tocca a Fiorentina e Parma. In serata la sfida tra Milan e Lazio a San Siro. Chiude il turno Spal-Sampdoria lunedì sera.

Serie A: risultati e classifica

Le gare:

Atalanta-Cagliari, segui la diretta dalle ore 12.30

Formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. All.: Gasperini.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Castro, Oliva, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All.: Maran.

Arbitro: Abisso di Palermo.

In tv la gara sarà trasmessa in diretta da Dazn.

Live



Genoa-Udinese, segui la diretta dalle ore 15

Probabili formazioni

Genoa (4-3-3): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Radovanovic, Aguddlo; Gumus, Pinamonti, Kouame.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Sema, Walace, Mandragora, Fofana, Ter Avest; Okaka, De Paul.

Arbitro: Pasqua di Tivoli.

In tv la gara sarà trasmessa in diretta da Sky Calcio.

Live



Verona-Brescia, segui la diretta dalle ore 15

Probabili formazioni

Verona (3-5-2): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Lazovic, Zaccagni, Amrabat, Veloso, Faraoni; Verre, Stepinski.

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Mateju, Gastaldello, Cistana, Sabelli; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Donnarumma, Balotelli.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

In tv la gara sarà trasmessa in diretta da Sky Calcio.

Live

Lecce-Sassuolo, segui la diretta dalle ore 15.00

Probabili formazioni

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tabanelli, Petriccione, Shakhov; Mancosu; Falco, Lapadula.

Sassuolo (4-3-1-2): Consigli; Muldur, Romagna, Marlon, Toljan; Locatelli, Obiang, Traorè; Defrel, Caputo, Berardi.

Arbitro: Ros di Pordenone.

In tv la gara sarà trasmessa in diretta da Dazn.

Live



Fiorentina-Parma, segui la diretta dalle ore 18

Probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Benassi, Castrovilli, Pulgar; Sottil, Boateng, Chiesa.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Dermaku, Darmian; Kucka, Hernani, Scozzarella; Kulusevski, Karamoh, Gervinho.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

In tv la gara sarà trasmessa in diretta da Sky Calcio.

Live



Milan-Lazio, segui la diretta dalle ore 20.45

Probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Biglia, Bonaventura; Suso, Piatek, Leao.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Acerbi, Bastos, Luiz Felipe; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

In tv la gara sarà trasmessa in diretta da Sky Calcio.

Live



Spal-Sampdoria, lunedì dalle ore 20.45

Probabili formazioni

Spal (3-5-2): Berisha; Vicari, Tomovic, Igor; Reca, Kurtic, Missiroli, Murgia, Strefezza; Petagna, Paloschi.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Depaoli, Murillo, Colley, Murru; Rigoni, Ekdal, Vieira, Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini.

Arbitro: Chiffi di Padova.

In tv la gara sarà trasmessa in diretta da Sky Calcio.

Live

IL PUNTO Higuain-Lukaku: è uno scudetto punta a punta - di Giuseppe Tassi

L'uomo dei falli di mano questa volta usa bene i piedi. C’è il segno di De Ligt sulla vittoria juventina nel derby. Un successo faticoso e inseguitio con rabbia oltre le manone protese di un grandissimo Sirigu, che para tutto il possibile: compreso un missile di Higuain. E’ proprio il Pipita l’uomo della svolta, quello che toglie la Juve dalla gabbia delle paura. Subentra a un ottimo Dybala nel finale di gara e spezza gli equilibri nella fitta area del Toro, dimostrandosi una volta di più uomo-chiave nello schieramento di Sarri. Dal piede di Gonzalo parte anche il cross che De Ligt scaraventa in gol.

Serve il talento e la forza dell’argentino per regalare alla Juve quel guizzo in più, per alzare l’indice di pericolosità di un attacco dove Ronaldo sembra aver perso lo smalto dei momenti migliori. Ecco perché chiedo a Sarri una prova di coraggio, una migliore gestione dei suoi grandi talenti, compresi Ramsey e Rabiot. Una Juve più sicura di sè faticherebbe meno a piegare gli avversari.

Di certo l’Inter di Conte non mollerà fino al traguardo. La sofferta vittoria di Bologna racconta verità importanti. Lukaku (doppietta e 9 gol già all’attivo) e Lautaro Martinez sono in grado, da soli, di risolvere i problemi di Mister Intensità. A una squadra involuta e macchinosa nel produrre gioco bastano il Pavone nero e la vitalità dell’argentino per arraffare i tre punti. Quest’Inter che , unica in Europa, ha vinto sei volte su sei in trasferta è da tempo priva del suo faro, Sensi, il giocatore chiave nel brilalnte inizio di stagione nerazzurro. Quando il regista tornerà al suo posto, la qualità della manovra salirà in modo esponenziale.