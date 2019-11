Bologna, 1 novembre 2019 – Dopo il turno infrasettimanale è già tempo di pensare alla prossima giornata. Domani infatti con Roma-Napoli alle 15.00 scatterà l’undicesimo turno di Serie A, molto importante perché prevede sfide di alto livello che promettono di regalare spettacolo. Su tutte spicca ovviamente il derby della Mole tra Torino e Juventus, una partita tra due squadre che vivono momenti diametralmente opposti. Domenica sera in programma un altro match di rilievo, quello tra Milan e Lazio. L’11° giornata si chiuderà però lunedì sera, dove Spal e Sampdoria si daranno battaglia con l’obiettivo di strappare punti salvezza.

FOCUS GIORNATA – Si parte con il botto, sarà infatti Roma-Napoli ad aprire l’11° turno di campionato. Le compagini di Fonseca e Ancelotti stanno vivendo alti e bassi in questa fase della stagione, la gara di domani farà un po’ capire quale sarà la dimensione del futuro prossimo delle due squadre. Subito dopo toccherà all’Inter, impegnata in quel di Bologna e vogliosa di dare continuità alla vittoria di Brescia. Il sabato di Serie A si chiuderà con il derby della Mole tra il Torino e la Juventus. La squadra di Mazzarri è in un momento nerissimo, di fronte ci sarà la capolista ma si sa che i derby non sono mai partite normali. Domenica alle 12.30 l’Atalanta di Gasperini ospiterà in casa il Cagliari, in un match tra due squadre in grandissima forma. Alle 15.00 il programma prevede tre sfide delicate per la zona salvezza, con Genoa-Udinese, Lecce-Sassuolo e Verona-Brescia. Alle 18.00 la Fiorentina aspetta in casa il Parma, mentre alle 20.45 andrà in scena la sfida tra Milan e Lazio con sapore di Europa. Entrambe le compagini vengono da una vittoria all’ultima giornata, ma gli ambienti respirano arie totalmente differenti, staremo a vedere chi la spunterà. Lunedì alle 20.45 si chiude la giornata con Spal-Sampdoria.