Serie A oggi, Inter-Empoli: formazioni e diretta alle 18.45

Milano, 6 maggio 2022 - Inter a caccia del sorpasso sul Milan almeno per una notte. Alle 18.45 (segui il live sotto, diretta tv su Dazn) riparte la volata scudetto: la squadra di Inzaghi ospita l'Empoli a San Siro e cerca i tre punti che, in attesa dell'impegno di domenica sera della formazione di Pioli sul campo del Verona, possono garantire il salto in testa alla classifica.

La trentaseiesima giornata di Serie A parte di venerdì per garantire a Inter e Juventus un giorno in più di riposo prima della finale di Coppa Italia, che mercoledì prossimo vedrà di fronte proprio nerazzurri e bianconeri. Dopo Inter-Empoli, alle 21 (segui il live sotto, diretta su Dazn e Sky Sport) in campo Genoa-Juventus. Allegri, con in tasca già la certezza della qualificazione alla prossima edizione della Champions League, punta ancora sul giovane Miretti a centrocampo e fa un po' di turnover in vista proprio della Coppa Italia.

Il programma della 36ª giornata proseguirà poi sabato con tre gare: Torino-Napoli (15), Sassuolo-Udinese (18) e Lazio-Sampdoria (20.45). Domenica poi altre quattro gare: Spezia-Atalanta (12.30), Venezia-Bologna (15), Salernitana-Cagliari (18) e Verona-Milan (20.45). Lunedì infine Fiorentina-Roma (20.45).

Inter-Empoli: le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; La Mantia, Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

In tv: diretta dalle 18.45 su Dazn.

Diretta

Genoa-Juventus: le probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard, Vasquez; Melegoni, Badelj; Galdames, Amiri, Ekuban; Destro. Allenatore: Blessin.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Arthur, Miretti, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Kean. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Sozza di Seregno.

In tv: diretta dalle 21 su Dazn e Sky Sport.

Diretta