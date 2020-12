Parma, 18 dicembre 2020 - Al Tardini di Parma arriva una Juventus decisa a strappare quella vittoria sfumata contro l'Atalanta, che avrebbe permesso ai bianconeri di accorciare dalla vetta. Con il Milan impegnato in trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo e gli scontri diretti Atalanta-Roma e Lazio-Napoli, la Vecchia Signora può e ne deve approfittare. Di fronte Madama si troverà però una squadra in salute, reduce da quattro risultati utili consecutivi, fra cui il 2-2 in casa del Milan, e che fra le mura amiche ha perso solo una volta in questo campionato (alla seconda giornata contro il Napoli). Insomma, per la truppa di Andrea Pirlo non si tratterà affatto di una passeggiata.

Qui Parma

4-3-3 classico per Fabio Liverani, che non avrà a disposizione Scozzarella, Pezzella e Nicolussi Caviglia, con il giovanissimo di proprietà della Juventus che si è rotto il legamento crociato. A centrocampo dovrebbe rivedersi Kucka, mentre come terzini si candidano Busi e Gagliolo. In avanti tocca a Cornelius, Gervinho e Karamoh.

Qui Juve

Pirlo deve rinunciare ad Arthur, reduce dalla botta rimediata nel match contro l'Atalanta. Al suo posto ecco Rabiot, che farà coppia con Bentancur. Nell'11 bianconero dovrebbero trovare spazio due ex Parma come Buffon e Kulusevski. In attacco è ballottaggio fra Morata e Dybala, con il primo favorito. Occhio al possibile sorpasso di Bernardeschi su Chiesa, che tuttavia resta in pole sulla fascia mancina.

Probabili formazioni

Parma (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho. All. Liverani.

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

Orario e dove vederla

La sfida del Tardini andrà in onda sabato 19 dicembre alle 20:45 in diretta esclusiva su Dazn, nello specifico sul canale Dazn1 (canale numero 209 del decoder di Sky visibile per chi avrà sottoscritto un abbonamento Sky-Dazn). Si potrà seguire la gara anche in streaming, sempre su Dazn.

