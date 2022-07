Palomino, il giocatore dell'Atalanta positivo al doping

Bergamo, 26 luglio 2022 - Un controllo antidoping a sorpresa ferma José Luis Palomino. Il difensore dell'Atalanta è risultato positivo ed è stato immediatamente sospeso dal Tribunale nazionale antidoping. Il calciatore argentino non ha superato un test, portato avanti senza preavviso da Nado Italia, nel ritiro della squadra bergamasca a Clusone, nell'Alta Valle Seriana. Palomino è risultato positivo al clostebol metabolita, uno steroide anabolizzante, derivato dal testosterone. Il Tna ha rilasciato una nota ufficiale, nella quale ha descritto quanto accaduto: "Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Josè Luis Palomino (FIGC) per violazione degli artt. 2.1 e 2.2. L’atleta è risultato positivo alla sostanza Clostebol Metabolita. Il controllo è stato disposto da NADO Italia". L'argentino classe 1990 è al centro di alcune trattative di mercato, che coinvolgono anche Lazio e Napoli, le quali si erano mostrate interessate al suo profilo per completare il reparto difensivo. Resta ora da capire cosa succederà nei prossimi giorni, con il calciatore che non potrà prendere parte alle attività assieme al resto dei compagni di squadra.



