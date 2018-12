Parigi, 3 dicembre 2018 - Ci siamo. Questa sera ore 21 il mondo conoscerà il vincitore del Pallone d'Oro 2018. Si attendono molte sorprese dalla premiazione. Per la prima volta (forse) la tradizione verrà spezzata. E la tradizione significa Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. I due fuoriclassi, con cinque Palloni d'Oro a testa, molto probabilmente non riceveranno l'ambito premio. Questo è quello che si apprende da alcune indiscrezioni. I 173 giornalisti chiamati da France Football a scegliere in una lista di 30 candidati, che non comprende giocatori italiani, stavolta avrebbero battuto nuove strade, puntando la scelta finale su altri campioni. Vediamo chi sono i favoriti.

I risultati e la classifica di Serie A

CHI SONO I FAVORITI - Luka Modric. È lui il grande favorito della 63esima edizione del trofeo calcistico. Ma non è il solo. Oltre al regista del Real Madrid e vice-campione del mondo in Russia, la scelta potrebbe ricadere anche su Kylian Mbappe e Raphael Varane. Se dovesse vincere Modric sarebbe uno smacco per i campioni del mondo che non vedono l'ambito premio dal 1998 con Zinedine Zidane. Giallo su Antoine Griezmann, che nella passata stagione ha vinto l'Europa League con l'Atletico Madrid e il Mondiale: i francesi lo danno fra gli esclusi, ma i giornali spagnoli ribaltano i rumors. Sia il folletto dei Bleus, sia Cristiano Ronaldo sarebbero nella terna che si gioca il trofeo. Non cambia il vincitore dei pronostici, ovvero Modric.

DOVE VEDERLA - La premiazione del Pallone d'Oro 2018 non sarà trasmessa nè in televisione nè in streaming. L'unico a trasmetterla sarà il sito ufficiale de 'L'Equipe', ma sarà visibile solo all'interno dei confini geografici francesi. Dall'Italia non si potrà dunque vedere il sito. Gli aggiornamenti in diretta potranno però essere seguiti dall'account Twitter di France Football.

🚨 La liste des nommés pour le Ballon d'Or France Football 2018



👉 https://t.co/5TGRnjeLIN #ballondor pic.twitter.com/HTx6r9rMbT — #ballondor (@francefootball) 8 ottobre 2018

CHI SONO TUTTI I CANDIDATI - I 30 candidati: Luka Modric, Antoine Griezmann, Luis Suarez, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Mohamed Salah, Ivan Rakitic, Paul Pogba, Jan Oblak, Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Marcelo, Sadio Mané, Mario Mandzukic, Hugo Lloris, Eden Hazard, Isco, Harry Kane, N’Golo Kanté, Thibaut Courtois, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Roberto Firmino, Sergio Agüero, Diego Godin, Alisson Becker, Gareth Bale, Karim Benzema, Edinson Cavani.