Mercato Serie A: Belotti alla Roma, proposto un triennale. La Juventus spinge su Kostic

Roma, 6 agosto 2022 - La Lazio spinge per Ivan Ilic . Il presidente Claudio Lotito ha telefonato Maurizio Setti , numero uno del Verona , per chiedere personalmente informazioni sul centrocampista. I biancocelesti vogliono chiudere in fretta e cercheranno un accordo sulla formula del trasferimento. In uscita c'è, infatti, Luis Alberto : il Siviglia ha offerto 16 milioni di euro, la Lazio ne chiede almeno 22, poiché una percentuale sulla cessione andrà al Liverpool . Nelle prossime ore potrebbero arrivare novità.

La Juventus potrebbe presto affondare il colpo per Filip Kostic . L'attaccante ha salutato ieri i tifosi dell' Eintracht Francoforte , al termine della sfida di Bundesliga contro il Bayern Monaco . I tedeschi rimangono, al momento, fermi sulla richiesta di 20 milioni, che Cherubini non intende accontentare. La Vecchia Signora ha offerto 12, probabile che l'accordo si troverà a metà strada per soddisfare entrambe le parti in causa.

Il Gallo Belotti , intanto, cerca squadra da svincolato. In tanti lo hanno cercato, compresi il Wolverhampton e il Galatasaray . Esclusa la pista turca, non gradita dall'azzurro, resta viva l'opzione Premier League, ma il sogno dell'ex del Torino è quello di vestire la maglia della Roma .

Le altre trattative

È saltato il trasferimento di Meret allo Spezia , con i liguri che hanno ingaggiato Dragowski . Per il portiere del Napoli ci sono Torino e Leicester . Proprio i granata hanno nel mirino Gnonto : lo Zurigo ha abbassato le sue pretese a 8 milioni di euro. La Sampdoria ha ceduto Damsgaard al Brentford per 14 milioni più 6 di bonus. Il Bologna è a un passo da Shomurodov , che arriverà dalla Roma in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni.



