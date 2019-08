Roma, 30 agosto 2019 - La Nazionale azzurra torna in campo per un doppio impegno in trasferta nella corsa per la qualificazione agli Europei, UEFA EURO 2020. Gli uomini del ct Roberto Mancini affronteranno le due nazionali sorpresa del girone J. Giovedì 5 settembre, ore 18, allo Stadio 'Vazgen Sargysan' di Yerevan, gli azzurri sfideranno l'Armenia. Di seguito l'Italia volerà in Finlandia dove domenica 8 settembre allo 'Tampere Stadion', ore 20.45, affronteranno i padroni di casa. Le due trasferte saranno importanti per la Nazionale di Mancini perchè sfide contro le attuali dirette inseguitrici dell'Italia capolista, avendo scavalcato Grecia e Bosnia Erzegovina, le più temute all'inizio delle qualificazioni.

Tra le novità c'è la prima volta convocazione con la Nazionale maggiore del difensore del Cagliari, Luca Pellegrini, già visto da Mancini in occasione dello stage dello scorso aprile. Resta a casa l'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella, in leggero calo. Non ci saranno, perchè impegnati con l'Under 21, i gioiellini Zaniolo e Kean.

I 26 convocati dal ct hanno appuntamento presso il Centro Sportivo 'Niccolò Galli' di Bologna (Casteldebole) entro le ore 12 di lunedì 2 settembre.

Questi gli azzurri: Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino); Difensori: Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Cagliari), Alessio Romagnoli (Milan); Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain); Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna (Udinese).