Roma, 8 novembre 2020 - Con chi la Nazionale affronterà i prossimi tre match? Dieci sono in isolamento fiduciario, oltre allo stesso Mancini, e a Coverciano ne arrivano 18. Quindi servono due conti per sapere chi giocherà con la casacca azzurra nell'amichevole in casa l'Estonia di mercoledì 11, allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Poi ci sono le ultime due sfide di Nations League, Italia-Polonia domenica 15 allo 'Stadio Città del Tricolore' di Reggio Emilia e Bosnia Erzegovina-Italia di mercoledì 18 a Sarajevo.

Rispetto al gruppo di 41 convocati, solo 18 calciatori sono in arrivo in queste ore al Centro Tecnico federale di Coverciano: Belotti, Bernardeschi, Calabria, Cragno, Criscito, Di Lorenzo, El Shaarawy, Emerson, Gagliardini, Grifo, Lasagna, Orsolini, Pellegri, Luca Pellegrini, Pessina, Sirigu, Soriano e Tonali. Non c'è tra i convocati Ogbonna, infortunatosi ieri. E da valutare Romagnoli dopo l'indisponibilità prima di Milan-Verona.

Poi martedì sera l'arrivo di un altro gruppo di 8 calciatori, ai quali il Mancio aveva concesso 48 ore in più per riprendersi dagli impegni di club: Bonucci, Chiesa, Donnarumma, Florenzi, Insigne, Jorginho, Kean e Meret. Insieme a questi è previsto l'arrivo dei tre calciatori del Sassuolo: Berardi, Caputo e Locatelli dovrebbero completare l'isolamento fiduciario proprio martedì.

Invece restano in isolamento fiduciario, come il tecnico Mancini, dieci calciatori: Acerbi, Barella, Biraghi, Castrovilli, Cristante, D'Ambrosio, Immobile, Mancini, Lorenzo Pellegrini, e Spinazzola (inoltre infortunatosi oggi in Genoa-Roma).

Ultim'ora: arriva anche Mattia Zaccagni. Il talento allenato da Juric è stato convocato per sopperire alle assenze di vari giocatori. "Prima chiamata assoluta per lui, complimenti ZAC!" ha twittato l'Hellas Verona in cui milita.

Serie A, le Asl bloccano i nazionali di Roma, Lazio e Fiorentina

I 48 convocati inizialmente

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Domenico Criscito (Genoa), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Genoa), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Roberto Soriano (Bologna), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Paris Saint Germain), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Pietro Pellegri (Monaco);