Napoli, scudetto con 6 turni di anticipo? Nessuno ci è mai riuscito. Il Comune: “Con la Salernitana si giochi domenica”

Napoli, 24 aprile 2023 – La vittoria dello scudetto del Napoli è ormai un segreto di Pulcinella. A suggellare il successo potrebbe arrivare anche un nuovo record. Ai partenopei bastano cinque punti in sette giornate per la certezza aritmetica e se dovessero vincere il derby campano con la Salernitana (sabato 29 alle 15), e la Lazio non riuscisse a portare a casa la vittoria contro l’Inter (domenica 30 alle 12.30), quello della squadra di Spalletti sarebbe il tricolore vinto con più giornate d’anticipo (sei). I precedenti vedono una serie di club vincitori con cinque giornate d’anticipo: Torino nel 1948, Fiorentina nel 1956, Inter nel 2007 e Juventus nel 2019.

La festa dei giocatori del Napoli per la vittoria a Torino contro la Juve

Osimhen e compagni potrebbero dunque festeggiare direttamente tra le strade di Napoli in caso di risultato favorevole proveniente da Milano. In passato ci sono stati altri casi di squadre che hanno celebrato il successo non in campo, ma grazie ai passi falsi delle inseguitrici: il più recente è lo scudetto vinto dall’Inter di Conte nella stagione 2020/21, arrivato alla trentaquattresima giornata grazie al pareggio dell’Atalanta a Sassuolo. Sempre Conte vide festeggiare la propria Juventus nella stagione 2013/14 sfruttando la caduta della Roma a Catania.

Per scongiurare i festeggiamenti “da divano” nelle ultime ore si stanno profilando due ipotesi: posticipare a domenica l’incontro tra Napoli e Salernitana, per giocare così in contemporanea con la sfida di San Siro, oppure aprire lo stadio Maradona ai tifosi per permettere una migliore gestione delle celebrazioni.

Il posticipo di Napoli-Salernitana sarebbe l’opzione preferita dal Comune, che ha chiesto alla Lega di Serie A e al Prefetto di far giocare la gara a domenica alle 12.30. Lo ha detto il consigliere comunale Nino Simeone ai microfoni di Radio Kiss Kiss. "Ho fatto la richiesta per far spostare la partita a domenica, ma è una scelta che resta al prefetto - le parole di Simeone -. Sarà una festa e stiamo cercando di fare il possibile per permettere che tutto vada per il verso giusto. Non dovrebbe esserci troppi problemi in quanto sia Napoli che Salernitana non giocano altre coppe, pertanto se la gara venisse posticipata dovrebbe essere il massimo, senza farci aspettare altre 24 ore per avere il risultato tra Lazio e Inter".