Serie A oggi live: Napoli-Roma 1-1. Atalanta-Verona 1-2. La classifica

Roma, 18 aprile 2022 - Il paregtio tra Napoli e Roma (1-1) e il successo veneto in trasferta di Atalanta-Verona (1-2) completano il quadro dei risultati della trentatreesima giornata di Serie A. Dopo le vittorie di Milan e Inter, arriva in mezzo passo falso della suqdra di Spalletti, ripresa a tempo scaduto. La Dea invece subisce due reti dal Verona, e frena in classifica, perdendo di vista l'Europa, ritrovandosi alle spalle a soli 3 punti proprio i veneti.

Serie A, calendario - classifica

Napoli-Roma è finita 1-1. Festa allo stadio Maradona da El Shaarawy al 91'. La Roma strappa un parti insperatodopo il vantaggio vantaggio iniziale di Insigne su rigore. Per i partenopei un passo falso in chiave scudetto(-4 dal Milan), per i gialorossi un punto d'oro per difendere il quinto posto. Josè Mourinho prima del fischio ha omaggiato Diego Armando Maradona, portando un mazzo di fiori davanti al murale a lui dedicato nei Quartieri Spagnoli. Un gesto apprezzato anche dai tifosi partenopei, che hanno applaudito e ringraziato lo Special One. A Bergamo l'Hellas piazza un colpo da ko, condannando l'Atalanta alla terza sconfitta consecutiva: 1-2 grazie al gol di Ceccherini e all'autorete di Koopmeiners, e il primo gol in Serie A del giovane Scalvini.