Napoli-Milan, Pioli: "Qualificazione voluta e meritata"

Napoli, 18 aprile 2023 – Con le unghie e con i denti, il Milan strappa un preziosissimo 1-1 allo stadio Diego Armando Maradona e, in virtù dell’1-0 di una settimana fa a San Siro, elimina il Napoli tornando in semifinale di Champions League dopo 16 anni. Sin dalle prime battute i rossoneri hanno saputo resistere alla forte pressione dei partenopei e al 24’ si sono divorati il vantaggio con l’errore dal dischetto di Giroud (non sbagliava un rigore dal 2012) dopo un fallo di Mario Rui su Leao. L’attaccante francese ha poi sprecato un’altra ghiottissima occasione al 28’, calciando a botta sicura e trovando l’ottima risposta di piede di Meret. Prima dell’intervallo, però, il transalpino ha saputo farsi perdonare spingendo in rete il pallone al culmine di una irresistibile sgroppata sulla sinistra di Leao. Nella ripresa, messo con le spalle al muro, il Napoli si è giocato il tutto per tutto cercando a più riprese il pari ma peccando sul piano della precisione nelle conclusioni. All’81’ Maignan ha imitato il collega Meret neutralizzando un penalty battuto da Kvaratskhelia, ma nulla ha potuto al 93’ sul colpo di testa vincente di Osimhen. Un 1-1 arrivato però troppo tardi per riaprire definitivamente il discorso qualificazione. E’ ovviamente molto forte, a fine partita ai microfoni di Canale 5, la soddisfazione del tecnico rossonero Stefano Pioli: “Ricordiamo benissimo la partita di Rio Ave, dalla quale è partito il nostro percorso europeo. Ci davano tutti per sfavoriti, ma alleno un gruppo con un cuore grande e qualità grandi. Il Napoli ha fatto una grande partita, noi abbiamo stretto i denti e saputo soffrire. E’ una qualificazione voluta e meritata. Faccio i complimenti ai miei ragazzi. Avere un piccolo vantaggio dopo l’andata ci ha aiutato in un senso e frenato nell’altro. Abbiamo scelto di stare più bassi visto il ritorno in campo di Osimhen che è devastante in campo aperto. Nel secondo tempo avremmo dovuto palleggiare meglio, ma è anche vero che tanti di noi non avevano mai giocato partite del genere. Se devo definire la prova dei miei ragazzi, sottolineo l’enorme sacrificio. Siamo contenti anche per i nostri tifosi che ci hanno sostenuto soprattutto quando le cose non andavano bene. E’ un onore per noi. Siamo orgogliosi di avere tifosi così”. Il sogno continua in attesa dell’avversaria che potrebbe essere l’Inter: “A stasera sarebbe così perché l’Inter ha vinto bene all’andata. Saranno altre due partite bellissime, difficilissime e molto stimolanti. Parliamo di una semifinale di Champions ed è normale che sia così. Abbiamo fatto tanto e non vogliamo fermarci”. In chiusura elogi per l’ottima prova di Rade Krunic: “Ha letture di gioco che in pochi hanno. Per noi è un giocatore importantissimo. Sono contento che finalmente tutti se ne accorgano, perché è un giocatore di altissimo livello”.

Le parole di Luciano Spalletti

C’è invece comprensibile rammarico nelle parole del tecnico del Napoli Luciano Spalletti, che fa però i complimenti agli avversari e ai suoi ragazzi: “Dobbiamo fare i complimenti al Milan per questa qualificazione. Hanno giocato due partite in cui hanno saputo capitalizzare il massimo. E’ un sintomo di squadra matura, composta da giocatori che sanno quando c’è da spingere e quando c’è da difendersi di squadra. Voglio però fare i complimenti anche ai miei ragazzi, perché abbiamo giocato una Champions di altissimo livello. Anche stasera abbiamo fatto una grandissima partita. Abbiamo pagato un po’ di ingenuità e di inesperienza in alcuni momenti. Siamo arrivati alla partita con diversi giocatori con il fiato corto dopo la sosta delle nazionali. Lo stesso Osimehn è stato venti giorni fermo. Abbiamo fatto la partita all’andata e anche stasera. Loro hanno sbagliato un calcio di rigore che però potevamo evitare così come il gol preso”. Chiaro il parere sul mancato rigore per un contatto tra Theo Hernandez e Lozano al 37’: “Sull’arbitraggio dell’andata eravamo tutti d’accordo, eccetto chi aveva la maglia del Milan. Stasera c’era un rigore netto su Lozano al 37’. Gli si gira la caviglia e Theo Hernandez non prende mai palla”.