Napoli-Milan, dove vederla in tv e formazioni

Milano, 5 marzo 2022 – Il clou del 28° turno di Serie A sarà senza alcun dubbio la il posticipo di questa sera al Maradona tra Napoli e Milan (calcio d’inizio alle 20.45), due squadre chiamate a rispondere al netto successo dell’Inter nell’anticipo di venerdì. Mister Luciano Spalletti opterà per un 4-2-3-1 con Ospina tra i pali e il quartetto composto da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui sulla linea difensiva. La coppia di mediana sarà formata invece da Lobotka, che torna dal 1’, e da Fabian Ruiz. Politano, Zielinski e Insigne agiranno invece sulla trequarti alle spalle di Victor Osimhen.

Dove vederla in tv

Calcio d’inizio alle 20.45 e diretta su DAZN

Formazioni

Modulo speculare per mister Stefano Pioli che nel pacchetto arretrato davanti a Mike Maignan deve rinunciare a Romagnoli e schiererà Calabria, Tomori, Kalulu e Theo Hernandez. Dopo lo stop forzato in Coppa Italia, in mediana rientrerà titolare Sandro Tonali che comporrà il tandem con Bennacer, mentre il tridente di trequartisti sarà formato da Messias, Kessié e Leao, che avranno il compito supportare Olivier Giroud, che partirà ancora titolare con Zlatan Ibrahimovic pronto a giocarsi le sue chance a gara in corso.





Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié, Leao; Giroud.



Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani; Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Leggi anche - Serie A, 28° giornata: probabili formazioni e orari tv