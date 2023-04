Napoli, incredibile Kim: a giugno partirà per il servizio militare

Napoli, 28 aprile 2023 - Cosa hanno in comune Kim Min-Jae e Son Heung-Min? La fama, la nazionalità e a breve anche un'esperienza che ha quasi del surreale: un servizio militare da prestare a dispetto di una carriera molto ben avviata nel calcio.

I tempi e le modalità

Anche al difensore del Napoli toccherà un onere che stupisce sempre se rapporto alla realtà italiana, dove la 'naja' è stata rimossa ormai da anni. In Corea del Sud le cose funzionano diversamente e lo hanno sperimentato diversi personaggi noti, nonché numerosi sportivi. Si accennava alla stella del Tottenham, il più famoso dei calciatori prestati per un breve periodo a un mondo totalmente diverso. Al classe '92, che nel maggio 2020 si distinse come uno dei migliori tiratori del suo battaglione, nei prossimi mesi si unirà virtualmente Kim, una delle principali rivelazioni della stagione trionfale degli azzurri, a un passo dallo scudetto. E dire che entrambi i giocatori avevano guadagnato un'esenzione per meriti sportivi grazie alla medaglia vinta ai Giochi Asiatici del 2018. In realtà il premio non è andato totalmente perduto: Kim, come già successo a Son, servirà la patria per appena 3 settimane a dispetto dei 21 mesi previsti di norma in uno stato che non ammette esenzioni nei confronti di un addestramento che tocca a tutti. Il difensore del Napoli tornerà in Corea del Sud a giugno per poi essere regolarmente a disposizione di Luciano Spalletti a luglio, quando ripartirà la routine degli allenamenti e dei ritiri estivi: un programma consueto per gli azzurri, che però quest'anno avranno un ornamento non da poco in più sulla propria maglia. A quel punto il tecnico toscano riabbraccerà il gruppo con cui è vicino a scrivere una pagina di storia: tutti, compreso un Kim che verosimilmente tornerà nel capoluogo campano con una pettinatura alla 'Marines'.

Ansia clausola rescissoria

Date precise per ora non ce ne sono ancora: di certo Kim salterà tutti gli impegni con la propria Nazionale in programma a giugno, mese in cui calerà ufficiale il sipario sulla Serie A 2022/2023. Fortuna vuole che la festa tricolore del Napoli sia destinata ad avvenire molto prima: probabilmente già questo fine settimana, consentendo così al sudcoreano di essere presente raccogliendo i meritati encomi dopo una stagione andata oltre ogni più rosea aspettativa. A luglio, come sempre, si tirerà una riga e tutto ripartirà da zero: per il Napoli e per Kim, che nella prima parte del mese potrà svincolarsi a fronte del pagamento dall'estero di una clausola rescissoria. Ecco, oggi le maggiori ansie di un'intera piazza per le sorti del proprio beniamino sono legate proprio a questa possibilità oggi piuttosto concreta, con in particolare il Manchester United che sembra disposto a tutto pur di mettere le mani su uno dei difensori più solidi del calcio continentale. La palla in questo senso passa ad Aurelio De Laurentiis che, in mancanza di un possibile veto alla convocazione per la leva militare, potrà invece lavorare su un rinnovo lampo.

